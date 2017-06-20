برشلونة يقترب من إعادة لاعبه الشاب إلي أحضان النادي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق برشلونة الإسباني إقترب كثيراً من إستعادة لاعبه الإسباني الشاب جيرارد ديولوفيو والذي يلعب حالياً لصالح فريق إيفرتون الإنجليزي , حيث أشارت التقارير إلي أن إدارة البارسا سوف تقوم بدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب الواعد مع فريق إيفرتون وإعادته لأحضان الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

هذا وكان الإسباني الشاب جيرارد ديولوفيو قد بدأ مسيرته الرياضية رفقة فريق برشلونة عبر أكاديمية النادي لاماسيا , ولكن النادي تخلى عنه منذ موسمين تقريباً نظراً لصغر سنه على غير عادة الفريق الكتالوني , ليحط اللاعب الرحال في الدوري الإنجليزي الممتاز علماً بأنه قد إنتقل على سبيل الإعارة إلي فريق ميلان الإيطالي في منتصف الموسم الماضي وقدم معه مستوى رائعاً .

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وهو الأمر الذي دفع البارسا لمحاولة إعادته من جديد إلي صفوف النادي , وخاصة وأن المدرب الجديد للفريق الكتالوني إرنيستو فالفيردي قد وافق على ضم اللاعب إلي صفوف الفريق تمهيداً لتحضيرات الفريق من أجل الموسم المقبل المنتظر من جانب عشاق البارسا .

حيث سيكون البارسا مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة تعويض خيبة الموسم الماضي , والذي خرج فيه الفريق بلقب واحد فقط وهو كأس ملك إسبانيا فيما تنازل عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لصالح غريمه التقليدي فريق ريال مدريد , وهو ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الجماهير الكتالونية التي كانت تحلم في الموسم الماضي بالتتويج بالثلاثية .