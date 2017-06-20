برشلونة يقترب من إعادة لاعبه الشاب إلي أحضان النادي

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برشلونة يقترب من إعادة لاعبه الشاب إلي أحضان النادي
جيرارد ديولوفيو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق برشلونة الإسباني إقترب كثيراً من إستعادة لاعبه الإسباني الشاب جيرارد ديولوفيو والذي يلعب حالياً لصالح فريق إيفرتون الإنجليزي , حيث أشارت التقارير إلي أن إدارة البارسا سوف تقوم بدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب الواعد مع فريق إيفرتون وإعادته لأحضان الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

هذا وكان الإسباني الشاب جيرارد ديولوفيو قد بدأ مسيرته الرياضية رفقة فريق برشلونة عبر أكاديمية النادي لاماسيا , ولكن النادي تخلى عنه منذ موسمين تقريباً نظراً لصغر سنه على غير عادة الفريق الكتالوني , ليحط اللاعب الرحال في الدوري الإنجليزي الممتاز علماً بأنه قد إنتقل على سبيل الإعارة إلي فريق ميلان الإيطالي في منتصف الموسم الماضي وقدم معه مستوى رائعاً .

وهو الأمر الذي دفع البارسا لمحاولة إعادته من جديد إلي صفوف النادي , وخاصة وأن المدرب الجديد للفريق الكتالوني إرنيستو فالفيردي قد وافق على ضم اللاعب إلي صفوف الفريق تمهيداً لتحضيرات الفريق من أجل الموسم المقبل المنتظر من جانب عشاق البارسا .

حيث سيكون البارسا مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة تعويض خيبة الموسم الماضي , والذي خرج فيه الفريق بلقب واحد فقط وهو كأس ملك إسبانيا فيما تنازل عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لصالح غريمه التقليدي فريق ريال مدريد , وهو ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الجماهير الكتالونية التي كانت تحلم في الموسم الماضي بالتتويج بالثلاثية .