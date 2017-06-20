إيفرتون يضع مهاجم سيلتك ضمن أولوياته في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي قد وضع ضمن أولوياته التعاقد مع المهاجم الإيفواري الواعد موسى ديمبيلي لاعب فريق سيلتك الإسكتلندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك كبديل لمهاجمه البلجيكي روميرو لوكاكو والذي من المتوقع أن يرحل عن الفريق في الصيف الحالي إلي أحد كبار الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأشارت الصحيفة إلي أن فريق إيفرتون سوف يكون مُطالباً بدفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني , وذلك من أجل إتمام الصفقة بنجاح دون أن يجد عائقاً من جانب إدارة نادي سيلتك , علماً بأن فريق الإنجليزي وفي حالة نجاحه في حسم الصفقة سوف تكون هي الصفقة الرابعة له رسمياً في الصيف الحالي , وذلك بعدما تعاقد مع الحارس الإنجليزي الشاب جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي والجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من صفوف فريق ملقا الإسباني .

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وتأتي تلك التدعيمات بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق التوفيز , والذي يرغب في تعزيز صفوفه من أجل أن يكون الفريق في أفضل حالاته في الموسم المقبل , علماً بأن إدارة النادي قد وضعت هدفاً رئيسياً للفريق في الموسم المقبل وهو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في البريمرليغ حتى يتمكن الفريق من حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي يليه .