مانشستر يونايتد يُزاحم جاره على ظهير بنفيكا الأيمن

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ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد دخل هو الآخر في الصراع من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , علماً بأن جاره فريق مانشستر سيتي كان من ضمن أول الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الواعد .

هذا وأشارت التقارير إلي أن فريق مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي , وخاصة بعدما إنسحب فريق برشلونة الإسباني من الصفقة بشكل نهائي ومؤكد , حيث كان الفريق الكتالوني على وشك حسم الصفقة في الفترة الآخيرة وذلك مقابل مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني , ولكن إدارة البارسا قررت الإنسحاب من الصفقة في نهاية المطاف وذلك طبقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية .

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ولكن ربما ما يُعقد الأمور حالياً على جميع الأندية الراغبة في ضم اللاعب أن إدارة نادي بنفيكا تطلب مبلغ 48 مليون جنيه إسترليني لمن يرغب فيه , إلا أن فريق مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو سيُحاولان حسم الصفقة مهما كلف الأمر , وذلك نظراً لرغبة المدرب جوزيه مورينيو في التعاقد مع اللاعب الواعد صاحب ال 23 عاماً .

ويأتي ذلك في ظل سعي المدرب جوزيه مورينيو لتدعيم صفوف فريقه تحضيراً للموسم المقبل , والذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة وعلى رأسها المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومن ثم المنافسة أيضاً على لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب الفريق عن المسابقة الأعرق أوروبياً في الموسم الماضي .