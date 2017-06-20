توتنهام يفتقد خدمات لاعبه الأرجنتيني في مطلع الموسم المقبل

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي سوف يفتقد خدمات لاعبه الأرجنتيني إريك لاميلا في مطلع الموسم الجديد بداعي إصابته مجدداً , وبذلك يستمر سيناريو غياب اللاعب عن صفوف السبيرز منذ فترة طويلة للغاية , حيث يغيب اللاعب عن صفوف فريقه توتنهام هوتسبير منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2016 م .

وكان النادي يأمل في عودته إلي الملاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حتى يتمكن من التخلص منه وبيعه لأي فريق بأي ثمن بسبب إصاباته المتكررة ومستواه غير الثابت مع الفريق , ولكن وبعد تأكد غيابه لمدة أربعة أشهر أخرى سوف يجد فريق توتنهام هوتسبير نفسه مضطراً للإحتفاظ به حتى يتعافى من جديد ومن ثم محاولة بيعه ربما في منتصف الموسم خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أو الإنتظار حتى الصيف المقبل من أجل إيجاد عرض مناسب للنادي من الناحية المادية .

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هذا وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير قد أعرب عن إستيائه الشديد من الإصابات المتكررة التي يعاني منها إريك لاميلا بصفة مستمرة وذلك في تصريحاته لوسائل الإعلام الإنجليزية في فترة سابقة مع نهاية الموسم الماضي .

وينتظر فريق توتنهام هوتسبير العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل , ويأتي على رأسها محاولة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز , ومن ثم المنافسة على بقية الألقاب إن أمكن ذلك وخاصة تقديم مستوى جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا .