روني يقترب من البقاء في قلعة أولد ترافورد

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بات المهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قريباً للغاية من البقاء في صفوف فريقه في الموسم المقبل , وذلك بعدما شارك في الحملة الدعائية لقميص فريقه الجديد والذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2017 – 2018 م , مما يُشير إلي إحتمالية بقاء اللاعب في قلعة أولد ترافورد بنسبة كبيرة للغاية .

ويأتي ذلك بعد العديد من الشائعات التي صدرت من جانب وسائل الإعلام الإنجليزية منذ الموسم الماضي وحتى اليوم والتي أكدت أن المهاجم واين روني سيرحل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بسبب المعاناة التي عاشها اللاعب رفقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والذي جعل المهاجم المخضرم حبيساً لمقاعد البدلاء طوال الموسم تقريباً ولم يُشارك سوى في بعض المباريات .

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وكان من المتوقع أن يرحل واين روني إلي أحد أندية الدوري الصيني أو إلي أحد أندية الدوري الأمريكي , ولكن يبدو أن المهاجم قد قرر البقاء في صفوف فريقه في الموسم المقبل من أجل محاولة إثبات نفسه لدى المدرب جوزيه مورينيو , ولم لا أن يكون مهاجم الفريق الأساسي طوال الموسم وخاصة بعد تأكيد رحيل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن الفريق في الصيف الحالي نظراً لإصابته التي تعرض لها في منتصف الموسم الماضي والتي ستجعله يغيب حتى مطلع العام المقبل 2018 م .

ويُعد واين روني صاحب ال 31 عاماً واحداً من أفضل المهاجمين الذين مروا على فريق مانشستر يونايتد طوال تاريخه , حيث سجل منذ تعاقده مع الفريق وحتى نهاية الموسم الماضي 253 هدفاً مما جعله أحد رموز قلعة أولد ترافورد .