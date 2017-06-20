حسن شحاتة: منتخب مصر مبيلعبش كورة

Advertisements

قال المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم، الكابتن حسن شحاتة، أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني لكرة القدم ، يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات والفنيات العالية، وعلى الرغم من ذلك فإن مباريات المنتخب الوطني تحت إدارة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر غير ممتعة، وليس بها أى جمل فنية جمالية لإمتاع المشاهدين، حيث قال حسن شحاتة “المنتخب مبيلعبش كورة”.

وتابع الكابتن حسن شحاتة تصريحاته التي نقلتها قناة “أون سبورت الفضائية”، قائلا أن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، يتبع مع المنتخب استراتيجية وخطة محددة الملامح، وذلك طبقا لرؤيته المحدودة التي يسير على نهجها في جميع المباريات التي يخوضها مع المنتخب المصري، وأوضح حسن شحاتة أن استراتيجية كوبر في اللعب هي “اللى تكسب بيه إلعب بيه”.

Advertisements

واضاف المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الكابتن حسن شحاتة، أن استراتيجية هيكتور كوبر التي يتبعها في مبارياته مع المنتخب، ليست خاطئة ولا تعيبه في شيء، مشيرا إلى أنه يجب أن يطور كوبر من هذه الاستراتيجية حتى يتطور آداء المنتخب الوطني، لكى ينجحوا في تقديم كرة قدم مهارية حتى يستعيدوا شخصية وهيبة المنتخب المصري أمام باقي المنتخبات الأفريقية، وتحقيق نتائج جيدة مع الآداء المميز والممتع.

وقد لفت حسن شحاتة إلى أن هيكتور كوبر يعتمد بشكل أساسي على اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، ويهمل لاعبي الدوري المصري بشكل أو بآخر، وذاك على الرغم من حرصه على حضور أغلب مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واختتم المعلم تصريحاته بتوجيه النصيحة لكوبر بالاعتماد على العناصر المميزة بالدوري المصري في مباريات المنتخب المقبلة.