تشيلسي يُخطط لإنهاء معاناة تشامبرلين في أرسنال

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق تشيلسي الإنجليزي يُفكر جدياً في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي الواعد أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب فريق أرسنال الإنجليزي حالياً , وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي .

وفي حالة نجاح فريق تشيلسي في حسم الصفقة سوف يكون ذلك في مصلحة اللاعب تشامبرلين , وذلك بعد المعاناة التي عاشها رفقة فريقه اللندني في الموسم الماضي حيث عانى من الجلوس على مقاعد البدلاء طوال الموسم تقريباً ولم يُشارك سوى في بعض المباريات القليلة للفريق , وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات اللاعب تشامبرلين نظراً لإمكانياته الكبيرة و المستقبل الباهر الذي ينتظره .

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ومن جهته ينتظر اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين في الوقت الراهن ما سيفعله فريقه أرسنال , حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية مؤخراً إلي أن إدارة نادي أرسنال سوف تقوم بتقديم عرض جديد إلي اللاعب تشامبرلين والذي من شأنه يبقى به في صفوف النادي اللندني لفترة أخرى طويلة , ولكن الأمر لن يكون بتلك السهولة حيث يُطالب اللاعب بأن يكون أساسياً بصفة مستمرة رفقة الفريق في الموسم المقبل , وهو ما لا يستطيع أن يؤمنه له الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال .

هذا ويمتلك تشامبرلين صاحب ال 23 عاماً موهبة كبيرة مما جعله محط لأنظار العديد من الأندية الأوروبية , وخاصة كبار البريمرليغ مثل فريق مانشستر سيتي وفريق ليفربول .