سيلفا يؤكد رغبته في البقاء رفقة مانشستر سيتي لأطول فترة ممكنة

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أكد صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رغبته الشديدة في البقاء ضمن صفوف فريقه لأطول فترة ممكنة , علماً بأن عقد اللاعب الحالي مع النادي ينتهي في صيف عام 2019 م , ولكن مع تلك الرغبة فإنه من المتوقع أن تقوم إدارة نادي مانشستر سيتي بتقديم عرض جديد إلي اللاعب الإسباني من أجل تمديد عقده مع الفريق .

هذا وقد أعرب أيضاً الإسباني دافيد سيلفا صاحب ال 31 عاماً عن سعادته البالغة بالتواجد رفقة فريق مانشستر سيتي , كما عبر عن سعادته الكبيرة أيضاً بأن يكون لاعباً تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا , مُتمنياً أن يتمكن الفريق من العودة إلي تحقيق الألقاب من جديد في الموسم المقبل وذلك بعدما خرج الفريق في الموسم الماضي خالي الوفاض دون أن يُحرز أي لقب , وربما كان إنجازه الأبرز هو إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث وبالتالي ضمن الفريق مشاركته بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل .

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وكان الإسباني دافيد سيلفا قد تعاقد مع فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2010 م قادماً من صفوف فريق فالنسيا الإسباني في صفقة بلغت قيمتها مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني وذلك عقب فوزه بلقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده إسبانيا , علماً بأنه يتقاضى راتباً أسبوعياً حالياً وصل قيمته إلي مبلغ 170 ألف جنيه إسترليني , وقد شارك رفقة الفريق منذ وقتها في 214 مباراة وأحرز 39 هدفاً كما فاز أيضاً بلقبين على مستوى البريمرليغ .