سيلفا يؤكد رغبته في البقاء رفقة مانشستر سيتي لأطول فترة ممكنة

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سيلفا يؤكد رغبته في البقاء رفقة مانشستر سيتي لأطول فترة ممكنة
دافيد سيلفا رفقة المدرب بيب جوارديولا

أكد صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رغبته الشديدة في البقاء ضمن صفوف فريقه لأطول فترة ممكنة , علماً بأن عقد اللاعب الحالي مع النادي ينتهي في صيف عام 2019 م , ولكن مع تلك الرغبة فإنه من المتوقع أن تقوم إدارة نادي مانشستر سيتي بتقديم عرض جديد إلي اللاعب الإسباني من أجل تمديد عقده مع الفريق .

هذا وقد أعرب أيضاً الإسباني دافيد سيلفا صاحب ال 31 عاماً عن سعادته البالغة بالتواجد رفقة فريق مانشستر سيتي , كما عبر عن سعادته الكبيرة أيضاً بأن يكون لاعباً تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا , مُتمنياً أن يتمكن الفريق من العودة إلي تحقيق الألقاب من جديد في الموسم المقبل وذلك بعدما خرج الفريق في الموسم الماضي خالي الوفاض دون أن يُحرز أي لقب , وربما كان إنجازه الأبرز هو إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث وبالتالي ضمن الفريق مشاركته بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل .

وكان الإسباني دافيد سيلفا قد تعاقد مع فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2010 م قادماً من صفوف فريق فالنسيا الإسباني في صفقة بلغت قيمتها مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني وذلك عقب فوزه بلقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده إسبانيا , علماً بأنه يتقاضى راتباً أسبوعياً حالياً وصل قيمته إلي مبلغ 170 ألف جنيه إسترليني , وقد شارك رفقة الفريق منذ وقتها في 214 مباراة وأحرز 39 هدفاً كما فاز أيضاً بلقبين على مستوى البريمرليغ .