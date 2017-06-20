البرازيلي ألفيس على أعتاب الإنتقال إلي البريمرليغ

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أيام الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس في إيطاليا باتت معدودة , وذلك بعد إقتراب اللاعب من فسخ تعاقده مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي من أجل الإنتقال إلي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل , وخاصة في ظل إهتمام كلاً من فريق تشيلسي وفريق مانشستر سيتي به خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وكانت العديد من التقارير الصحفية سواء من إيطاليا أو من إنجلترا قد أكدت خلال الفترة الماضية أن داني ألفيس يتجه إلي البريمرليغ , وتحديداً إلي صفوف فريق مانشستر سيتي وذلك نظراً للعلاقة القوية التي تجمع اللاعب البرازيلي بالإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي حالياً , علماً بأنهما كانا معاً في فترة سابقة في صفوف فريق برشلونة الإسباني .

Advertisements

هذا وكان البرازيلي داني ألفيس صاحب ال 34 عاماً قد تعاقد مع فريق يوفنتوس في صيف العام الماضي 2016 م قادماً من صفوف فريق برشلونة الذي تخلي عنه مُعتقداً بأن اللاعب قد إنتهى , ولكن داني ألفيس قد أبهر العالم كله في الموسم الماضي وليس فريقه السابق برشلونة فقط نظراً للمستوى اللافت الذي قدمه رفقة البيانكونيري .

حيث ساهم داني ألفيس في فوز فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي في إنجاز تاريخي لنادي السيدة العجوز , كما ساهم أيضاً في فوزه بلقب كأس إيطاليا للموسم الثالث على التوالي , وكان قريباً أيضاً للغاية من الفوز معه بلقب دوري أبطال أوروبا ولكن اليوفي خسر اللقب في نهاية المطاف لصالح فريق ريال مدريد الإسباني .