برشلونة يقترب من الإبقاء على مدافعه الفرنسي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني يقترب من الإبقاء على ظهير الأيسر الفرنسي جيريمي ماثيو لموسم أخر , وذلك بناءً على رغبة من الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الجديد , والذي يُريد أن يمنح اللاعب الفرنسي فرصة أخرى من أجل إثبات نفسه في صفوف الفريق الكتالوني .

ويأتي ذلك بعد أن كان جيريمي ماثيو قريباً للغاية من الرحيل عن قلعة الكامب نو عقب الموسم الماضي المُخيب الذي قدمه رفقة الفريق الكتالوني , وليس ذلك فحسب بل أن اللاعب لا يُقدم المستوى المأمول منه منذ تعاقده مع البارسا في صيف عام 2014 م قادماً من صفوف فريق فالنسيا الإسباني , علماً بأن الفرنسي جيريمي ماثيو سبق له وأن لعب تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي عندما كان الآخير مدرباً لفريق الخفافيش .

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هذا وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن فريق فنربخشة التركي يُعد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , حيث قدم النادي التركي عرضاً من أجل ضم اللاعب لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث إضافي في حالة نجاح اللاعب رفقة الفريق التركي .

ولعل ما دفع المدرب إرنيستو فالفيردي للمطالبة ببقاء جيريمي ماثيو في صفوف النادي ومنحه فرصة أخرى هو رغبة المدرب في المنافسة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم المقبل , ولكي يتحقق له ذلك يجب أن يكون متوفراً في تشكيلته العديد من العناصر صاحبة الخبرة في الملاعب الأوروبية .