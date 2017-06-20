ليفربول ينضم إلي الصراع من أجل مدافع نابولي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق ليفربول الإنجليزي قد إنضم إلي غريمه فريق تشيلسي في الصراع المحتدم من أجل التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وأشارت الصحيفة إلي أن فريق ليفربول مستعد لدفع مبلغ 36,7 مليون جنيه إسترليني ومنح اللاعب عقد يمتد لمدة 5 مواسم , على أن يتقاضى المدافع السنغالي راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 54 ألف جنيه إسترليني , علماً بأن ذلك العرض لا يُقارن تماماً بالعرض الذي كان قد قدمه فريق تشيلسي إلي فريق نابولي من أجل مدافعه , حيث وصل الفريق اللندني إلي مبلغ 53 مليون جنيه إسترليني .

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وبالرغم من كل هذه العروض المُغرية إلا أن إدارة نادي نابولي ترفض تماماً حتى الآن التخلي عن لاعبها المتألق في إطار سعيها لتطوير الفريق أكثر من أجل القدرة على التتويج بلقب الدوري الإيطالي في المستقبل القريب , علماً بأن النادي قد تعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي في صيف عام 2014 م قادماً من صفوف فريق خينك البلجيكي في صفقة بلغت قيمتها مبلغ 6,5 مليون جنيه إسترليني .

هذا وكان المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي قد شارك رفقة فريقه في 38 مباراة في الموسم الماضي , كما ساهم في إنهاء فريقه الموسم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي وبالتالي ضمن الفريق مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا وإن كان ذلك من بوابة الدور التمهيدي للمسابقة .