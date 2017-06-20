التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد فى الموسم القادم بعد عودة رونالدو

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جاء على صفحات صحيفة “ديلى ستار” الإنجليزية، أن المدير الفني للفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي الأصل، جوزيه مورينيو، قد أعلن عن التشكيل المتوقع للفريق الإنجليزي، والذي من المقرر أن يخوض به اللقاءات القادمة في الموسم المقبل “2017/ 2018″، وذلك في حال قدوم كريستيانو رونالدو، المهاجم البرتغالي، إلى صفوف النادي.

من جهة أخرى، انتشرت بعض الأنباء المؤكدة على اقتراب اللاعب والمهاجم الشهير، رونالدو، من العودة من جديد إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن قرر اللاعب مغادرة فريق ريال مدريد، على غرار خلافاته مع الضرائب الإسبانية.

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جدير بالذكر، أنه مع بداية الموسم الجديد، فإنه من المتوقع أن يشهد تشكيل المان يونايتد العديد من التغيرات بين صفوف اللاعبي، حيث قام النادي بعقد العديد من الصفقات الكبيرة والمميزة في إطار استعداده إلى فعاليات المنافسات التي تنتظر الفريق الإنجليزي في المرحلة القادمة، فقد تعاقد الفريق الإنجليزي مع كلاً من ألفارو موراتا ليندلوف و بيريسيتش.

وعن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كما ذكرت صحيفة “ديلى ستار” الإنجليزية، والمقررة بعد عودة اللاعب الاسطورة كريستيانو رونالدو، ورد أنه سوف يتولى:

حراسة المرمى: اللاعب المميز سيرجيو روميرو

الدفاع: أنطونيو فالنسيا، اللاعب اريك بيلي، اللاعب فيكتور، كيران تيرني

خط الوسط: إيفان بيريسيتش، بول بوجبا، اللاعب أندير هيريرا، اللاعب فيكتور ليندلوف.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، اللاعب ألفارو موراتا.