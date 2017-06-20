البدري: أثق في خبرات لاعبي الأهلي في مباراة الوداد

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قال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الكابتن حسام البدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة الفريق مع فريق الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أن الأهلي سيخوض مباراة قوية تجمع بين شقيقين، متمنيا أن تنتهي المباراة في إطار مميز من المنافسة ووسط حالة من الروح الرياضية التي تجمع بين الفريقين في المباراة.

وتابع حسام البدري تصريحاته قائلا أن النادي الأهلي سوف يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط، حتى يحسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة مبكرا، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون من الخبرات المميزة ما يكفي ليعطيهم الأفضلية خلال اللقاء، خاصة وأن الفريق المنافس يخوض المباراة على أرضه ووسط جمهوره.

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وأضاف البدري أن فريقه يسعى إلى الوصول إلى أفضل شكل لخوض اللقاء، خاصة وأن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة تبعا للظروف المحيطة بها، وأكد المدير الفني للنادي الأهلي أنه يعلم جيدا نقاط الضعف والقوة لفريق الوداد وذلك لأنه يتابع مباريات الفريق جيدا، وقال أنه سوف يحاول الاستفادة من جميع المعلومات التي لديه عن الفريق المنافس.

وفي سياق متصل فقد ذهب المدير الفني للأهلي حسام البدري إلى ملعب المباراة وتفقد أرض الملعب جيدا، علما بأن المباراة سوف تقام على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغربية.