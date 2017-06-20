تشكيل الأهلي المتوقّع لمباراة الوداد فى دور المجموعات الأفريقى

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ينتظر المصريين في كل مكان، وعشاق القلعة الحمراء، ومحبي كرة القدم المغربية، مشاهدة مباراة فريق الاهلى القادمة أمام فريق الوداد المغربي، والتي تم الإعلان عنها ضمن منافسات دور المجموعات الأفريقى، حيث تقرر أن يخوضها الفريق المصري فى تمام الساعة الواحدة صباح يوم غد الأربعاء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفى تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة المغرب الشقيقة، حيث ينتظر الفريقين مواجهة مصيرية.

يحل فريق الأهلي ضيفا غير مرغوب فيه على خصمه القادم من فريق الوداد المغربي، ضمن أحداث مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإفريقي.

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قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسام البدري، أن تشمل قائمة لاعبي المارد الأحمر القادمة 24 لاعبا، حيث قام الفريق المغادرة من مطار القاهرة متوجهين إلى المغرب، حيث اللقاء المنتظر يوم السبت الماضي، في إطار استعدادات النادي لخوض هذه الموقعة القوية فى دور المجموعات الأفريقى لهذا الموسم، وقد ورد أن المدير الفني للقلعة الحمراء قد استقر على قائمة تشكيل فريق الأهلي للقاء القادم، وكانت كالتالي:

سوف يتولى حراسة المرمى اللاعب المميز شريف إكرامى، وعن خط الدفاع: سوف يشارك فيه كلاً من اللاعب وأحمد حجازى وعلى معلول واللاعب سعد سمير وأحمد فتحى.

خط الوسط: ورد أنه سوف يشارك فيه كلاً من اللاعب عمرو السولية واللاعب عبد الله السعيد ووليد سليمان وحسام عاشور واللاعب جونيور أجاي اللاعب مؤمن زكريا.