الأهلي يطمح في الفوز علي الوداد لحسم التأهل وتفادي تعقيد المجموعة

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يستعد النادي الأهلي للقاء نظيره نادي الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل حسم موقف القلعة الحمراء من التأهل أو الاقتراب وأن يخطو خطوة جديدة وتفادي تعقيد المجموعة، ويلعب النادي الأهلي خارج ملعبه أمام الوداد المغربي فى الساعة الواحدة فجر الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويحتل النادي الأهلي صدارة مجموعته المجموعة الرابعة برصيد نقاط 7 نقاط متساويا من نادي زاناكو الزامبي، ويحتل الوداد المركز الثالث فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

هذا وقد نجح النادي الأهلي في تحقيق انتصار علي نادى الوداد في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة علي ملعب ستاد برج العرب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وقد قام المدير الفني للقلعة الحمراء حسام البدري باصطحاب 24 لاعب لرحلة النادي الأهلي إلى المغرب من أجل أن يقوم البدري باختيار 18 لاعب لقائمة المباراة.

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ويغيب عن النادي الاهلي في رحلته إلى المغرب مهاجم الفريق”عماد متعب” بسبب الإصابة التي تعرض لها وحرمته من التواجد في أخر مباريات الدوري وقد كشف المدير الفني للنادي الأهلي”حسام البدري” في تصريحات صحفية أنه لا يوجد ما يخاف منه في مواجهة فريق الوداد المغربي وأشار إلى أنه لا يوجد أي غيابات.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يسعي لحسم صدارة مجموعته وحجز بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية في حال تحقيق النادي الانتصار خارج ملعبه وتكرار فوزه علي الوداد، وفي حالة تعادل النادي الأهلي مع الوداد يرفع رصيده إلى ثمان نقاط ويقترب خطوة من حسم التأهل، أما في حالة الخسارة أمام الوداد قد تتعقد المجموعة مرة ثانية لأن الوداد سوف يعود للمنافسة علي التأهل مرة أخرى.