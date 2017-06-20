محمد صلاح يخضع للكشف الطبي في ليفربول الأربعاء

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يسافر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي روما الإيطالي إلى إنجلترا في الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي في نادي ليفربول، وقد أشار مصدر مقرب من اللاعب أنه نادي ليفربول قد قام بحجز تذكرة طيران خاصة باللاعب محمد صلاح وقد تم تأكيد الحجز خلال الساعات القليلة الماضية، وقد كان مسؤولو نادي ليفربول بحجز تذكرة الطيران الخاصة باللاعب المصري محمد صلاح إلى انجلترا واللاعب ينتظر تأكيد الحجز قبل السفر.

هذا ومن المقرر أن يتم الكشف الطبي علي اللاعب محمد صلاح تحت إشراف نادي ليفربول يوم الأربعاء القادم قبيل الإعلان عن انتقال اللاعب رسميا إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بصورة رسمية بعد أن تظهر نتيجة الفحص، وقد كانت إدارة ليفربول اتفق مع نادي روما علي شراء اللاعب محمد صلاح مقابل 40 مليون يورو بجانب خمسة ملايين يورو إضافات للفريق الإيطالي.

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الجدير بالذكر أن اللاعب سوف في حالة انتقاله رسميا إلى صفوف نادي ليفربول سوف يرتدي قميص رقم “9” بعد أن كان يرتدي القميص رقم 11 وتألقه مع نادي روما في الفترة الأخيرة وهذا جعله هدفا اللاعب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، وعند انتقال صلاح للريدز بشكل رسمي فسوف تكون صفقة تاريخية من جميع النواحي، ولكن قميص رقم 11 يرتديه في نادي ليفربول اللاعب فيرمينو ورقم 17 يرتديه اللاعب كلافان، أما قميص رقم 15 يرتديه اللاعب ستوريدج، و قميص رقم 22 يلعب به الحارس سيمون مينيوليه، هذا ويجعل اللاعب محمد صلاح يرتدي قميص رقم”9″ لانه هو القميص الحالي الشاغر ولا يرتديه أي لاعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.