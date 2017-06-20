الأهلي المصري يواجه الوداد المغربي في إطار الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا

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في بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ وبالتحديد في أطار الجولة الرابعة لدوري المجموعات، يواجه اليوم النادي الأهلي المصري، شقيقة المغربي نادي الوداد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وصل رصيد النادي الأهلي إلى سبع نقاط بفارق الأهداف عن نادي زاناكو الزامبي، وبعدهما يأتي نادي الوداد المغربي برصيد ثلاث نقاط، ويحل نادي القطن الكاميروني بدون رصيد.

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أما بالنسبة للتحكيم؛ ففي البداية عزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يقوم الحكم الزامبي جاني سيكازوي بإدارة المباراة، ثم عاد في قرارة وأسند إدارة المباراة إلى بوشعيب لمغيفري الحكم الموريتاني الجنسية، وفي النهاية تم توكيل إدارة المباراة وإدارة اللقاء للحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، ليكون هذا التغيير الثالث للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمهمة إسناد المباراة التحكيمية.

ففوز مباراة اليوم يعني صعود النادي الأهلي إلى دور الثمانية في الجولة بعد لقاءه مع نادي زاناكو الزامبي، ونادي القطن الكاميروني في القاهرة؛ لذا يأمل المدير الفني للنادي الأهلي المدرب حسام البدري من لاعبيه تحقيق الفوز في لقاء اليوم على الرغم من صعوبة المباراة.

وفي هذا الإطار عمد المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري على سفر فريقه قبل المباراة بثلاث أيام إلى المغرب لتأقلم اللاعبين مع الأجواء هناك، بالإضافة إلى عقد اللقاءات والجلسات مع اللاعبين لتلقي الإرشادات والنصائح بخصوص هذا اللقاء مؤكدا على ضرورة الاستحواذ على منطقة وسط الملعب، ومحذراً اللاعبين من عدم التعليق أو الانشغال بالقرارات التحكيمية، بالإضافة إلى عدم الالتفات لجماهير نادي الوداد المغربي.

يغيب اليوم عن اللقاء من نادي الوداد المغربي، اللاعب وقائد الفريق إبراهيم النقاش لمواجهته عقوبة الإيقاف، كما سيغيب عن اللقاء أيضا والاعب الليبيري ويليا جيبور بسبب سفرة إلى ليبيريا بسبب وفاة والدته.

وصرح المدير الفني لنادي الوداد المغربي الحسين عموته، أن فريقته يستطيع أن يحقق الفوز في لقاء اليوم ضد النادي الأهلي المصري بطل مصر؛ بالرغم بكل ما يحيط بالفريق من ظروف معاكسه؛ كأزمة نادي الوداد المغربي الحالية بشأن تجديد العقود، أو غياب اللاعبين، التي ساعدت النادي الأهلي المصري في الفوز في المباراة التي تمت مؤخرا في برج العرب.