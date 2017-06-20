القضاء الإدارى يقضى بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة بالدورى العام

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قال رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المستشار “عادل الشوربجى”، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة أصبح ضرورة التنفيذ، إلا إذا طعن عليه اتحاد الكرة .

وأضاف الشوربجي أن الحكم القضائى الصادر ليس له أى صلة من قبل الحكومة حيث أن قواعد لائحة الفيفا تؤكد أنه من الضروري أن يحترم النظام العام فى كل البلاد والسيادة لقانون الدولة.

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وأضاف رئيس لجنة التظلمات أنه من الآن لم يعد له أى قرار يخص أزمة المباراة، بعد حكم المحكمة، وأشار الى أن القرار الآن أصبح أمام اتحاد الكرة وهو الذي من حقه أن يلتزم بالقرار أو يطعن عليه.

وكانت قد حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية ، برئاسة المستشار “سامى عبد الحميد”، بقبول دعوى المستشار “مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك، والتي كانت تنص على طلبه بإعادة مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والمقاصة في الدوري العام .

ورفعت الدعوى القضائية والتى حملت رقم 46451 لسنة 71 ، يختصم فيها “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك المهندس “خالد عبد العزيز” بصفته ومنصبه كوزير للشباب والرياضة والمهندس “هانى أبو ريدة” بمنصبه كرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك لإيقاف القرار الذى صدر من اتحاد الكرة بعدم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري العام.

وعلى أُثر الحكم الصادر صرح “مرتضى منصور”: اننا ننتظر من الآن موعد جديد لإعادة مباراة الزمالك والمقاصة .

وكانت قد أثيرت هذه الأزمة بعد أن شهدت مباراة الزمالك ومصر المقاصة المؤجلة من الدور الأول من بطولة الدورى العام أخطاء تحكيمية فادحة للحكم الدولى “جهاد جريشة” ، تسببت فى هزيمة الزمالك وتأخر ترتيبه فى جدول المسابقة.