أزمة جديدة في الرياضة في مصر والفيفا يقترب من التدخل بشكل رسمي

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بات النشاط الرياضي في مصر مُهدداً بالإيقاف الدولي من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا , وذلك عقب الأزمة التي إندلعت اليوم الثلاثاء والتي أشعلتها محكمة القضاء الإداري في مصر حينما أصدرت قراراً حاسماً يقتضي بإعادة مباراة فريق الزمالك ونظيره فريق مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز .

ولعل ما زاد الأمور تعقيداً أن الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد أصدر قراراً هو الآخر برفض الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإعادة المباراة بين فريقي الزمالك ومصر المقاصة , مما سيجعل تدخل الإتحاد الدولي لكرة القدم وشيكاً من أجل حل الأزمة وإن كان ذلك الحل من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم سوف يكون بإيقاف النشاط الرياضي في مصر , وذلك بسبب تدخل القضاء والدولة في الشئون الرياضية والمنظومة الرياضية في مصر وهو الأمر الذي لا يرضى به الإتحاد الدولي لكرة القدم تماماً بأي شكل من الأشكال .

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وكان سبب هذه الأزمة منذ بدايتها هو نادي الزمالك ورئيسه سيادة المستشار مرتضى منصور , والذي كان قد قدم دعوى قضائية إلي مجلس الدولة وطلب فيها ضرورة إعادة مباراة فريقه الزمالك مع فريق مصر المقاصة , وذلك جاء بعدما رفض الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إعادة المباراة بأي شكل من الأشكال في قرار رسمي مما جعل نادي الزمالك يلجأ إلي القضاء .

ليأتي اليوم الثلاثاء وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدلة قراراً قضائياً بقبول الدعوى المقدمة من طرف نادي الزمالك , مما أشعل الأزمة وجعل الرياضة المصرية بأكملها معرضة للإيقاف نتيجة لتدخل القضاء والدولة في منظومة كرة القدم وخاصة وأن الإتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتحويل القضية بأكملها إلي الفيفا .