موعد مباراة القطن وزاناكو في دوري أبطال أفريقيا يوم غداً الأربعاء 21-6-2017

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يستعد فريق القطن الكاميروني لإستقبال نظيره فريق زاناكو الزامبي يوم غداً الأربعاء , وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة .

وسيدخل صاحب الأرض فريق القطن المباراة باحثاً عن أول إنتصار له في دور المجموعات , حيث يقبع الفريق الكاميروني حالياً في المركز الآخير في ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده أي نقطة حتى الآن منذ إنطلاقة دور المجموعات , أما الضيف الثقيل فريق زاناكو والذي ليس لديه خبرة في المسابقات الأفريقية , إلا أنه يحتل صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع فريق الأهلي المصري حيث كلاً منهما في رصيده 7 نقاط , مما يجعله قريباً من التأهل للدور ربع النهائي من عمر المسابقة في إنجاز كبير للغاية بالرغم من صعوبة المجموعة التي يتواجد فيها والتي تضم أيضاً فريق الوداد البيضاوي المغربي .

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وكان فريق القطن قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتعرضه للخسارة خارج أرضه على يد فريق الوداد البيضاوي بهدفين مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية تعرض إلي خسارة جديدة وكانت على أرضه أمام ضيفه فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ , وفي الجولة الثالثة تعرض إلي خسارة أخرى خارج أرضه على يد فريق زاناكو بهدفين مقابل هدف واحد .

أما فريق زاناكو فقد بدأ مشواره بالتعادل السلبي خارج أرضه أمام مُضيفه فريق الأهلي , وفي الجولة الثانية حقق الفوز على حساب ضيفه فريق الوداد البيضاوي بهدف وحيد مقابل لا شئ .