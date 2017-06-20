ننشر تعليق ميدو على قرار إعادة مباراة الزمالك ضد المقاصة

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قام المدير الفنى لوادى دجلة، ولاعب كرة القدم السابق، أحمد حسام ميدو، بالتعليق على قرار حكم القضاء الإداري الذي صدر اليوم الثلاثاء بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، والتي كان مقرر إقامتها في شهر أبريل الماضي، ضمن فعاليات الدوري المصري الممتاز 2016/2017.

كتب أحمد حسام ميدو، معلقًا على حكم القضاء الإداري، في القضية التي قد سبق وأن رفعها رئيس نادي الزمالك ضد اتحاد كرة القدم، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قائلاً: “اليوم يوم تاريخى فى الكرة المصرية”.

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أكمل ميدو في تصريحه: “أنا عموما بعد كده لو اتحاد الكرة وقفنى لأي سبب من الأسباب هوكل مرتضى منصور يرفعلى قضية وهكسبها!!”.

من جهة أخرى، قضت الدائرة الثانية التابعة إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء في الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار سامى عبد الحميد، أنها قد قبلت الدعوى التي قد سبق وأن أقامها المستشار مرتضى منصور، بصفته رئيس نادى الزمالك، حتي يتمكن من إعادة مباراة ناديه ضد نادي مصر المقاصة، بالإضافة إلى رغبته في وقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصرى.

جدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم قد سبق له وأن رفض إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، ووقع عدد من العقوبات على نادي الزمالك نظرًا لتغيبه عن مباراة الدوري ضد نادي المقاصة، وعليه قام رئيس الزمالك برفع هذه القضية .