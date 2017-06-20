تعرف على أول رد فعل من أبو ريدة على حكم إعادة مباراة الزمالك

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علق رئيس اتحاد الكرة، هانى أبو ريدة، على حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الثلاثاء، والخاص بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، حيث قررت المحكمة الموافقة على طلب رئيس نادي الزمالك، وإعادة المباراة أمام نادي مصر المقاصة بالدوري المصري الممتاز.

ورد في تعليق ابو ريدة عن حكم القضاء الإداري: “مش كل نادى ليه ضربة جزاء يقوم برفع قضية نعيد له الماتش”.

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وقد قامت محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكمها في القضية التي قد سبق وأن رفعها المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد اتحاد كرة القدم بعد أن حكم بعدة عقوبات على نادي الزمالك منها خصم عدد من النقاط منه بعد انتهاء الدوري المصريى واعتباره خاسر في هذا اللقاء واعلن فوز فريق المقاصة.

ور في حكم محكمة القضاء الإداري أنه قد وافق على إعادة مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري المصري الممتاز بعد أن غاب عنها فريق الزمالك في المرة الأولي، وأعلن رئيس المارد الأبيض أنه لم يتم إخباره بموعد اللقاء.

من جهة أخرى، قام مجلس الجبلاية بعد صدور حكم اليوم بعقد جلسة مصغرة لمناقشة قرار المحكمة الإدارية، ونتج عن هذه الجلسة أن مجلس الجبلاية قد قرر عدم الالتفات إلى الحكم الصادر اليوم، وعلل ذلك بأن القضاء الإداري يعتبر جهة غير مختصة بهذا النوع من القضايا.

أكد الجبلاية على أن لائحة اتحاد الكرة بالإضافة إلى الفيفا، قد سبق وأن أعلنوا أن لجوء الأندية في أحد مشاكلها يكون إلى القضاء العادي، بالإضافة إلى أن جهات الطعن الخاصة بكرة القدم هى لجنة التظلمات الخاصة بهذا الشأن بالإضافة إلى المحكمة الرياضية الدولية.