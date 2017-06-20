موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا يوم غداً الأربعاء 21-6-2017

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يشهد يوم غداً الأربعاء قمة عربية نارية من العيار الثقيل بين كلاً من فريق الهلال السوداني وضيفه فريق النجم الساحلي التونسي , وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

وسيدخل فريق الهلال المباراة وعينه على هدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز ولا شئ غيره وخاصة أن اللقام يُقام على أرضه في أم درمان , ويحتل فريق الهلال حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ويمتلك في رصيده 3 نقاط مما يجعل المباراة في غاية الأهمية بالنسبة له في حالة أراد الإستمرار في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة .

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أما الضيف الثقيل فريق النجم الساحلي فيبدو موقفه أقوى من نظيره السوداني , حيث يحتل فريق النجم الساحلي صدارة ترتيب المجموعة عن جدارة ويمتلك في رصيده 7 نقاط , وليس ذلك فحسب بل يُعد أيضاً واحداً من أبرز المرشحين للتتويج باللقب الأفريقي عطفاً على الأداء الذي قدمه منذ بداية دور المجموعات .

حيث بدأ فريق النجم الساحلي مشواره بفوز كاسح على حساب ضيفه فريق فيروفيارو من موزمبيق بخمسة أهداف مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية حقق فوزاً مُثيراً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثالثة سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله على أرضه أمام ضيفه فريق الهلال , أما فريق الهلال فبدأ مشواره بالتعادل مع غريمه فريق المريخ بهدف لمثله من الجانبين , وفي الجولة الثانية تعادل مرة أخرى وكانت هذه المرة أمام مُضيفه فريق فيروفيارو سلبياً دون أهداف .