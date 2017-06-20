موعد مباراة أهلي طرابلس وكابس يونايتد في دوري أبطال أفريقيا يوم غداً الأربعاء 21-6-2017

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يستعد فريق أهلي طرابلس الليبي لمواجهة نظيره فريق كابس يونايتد من زيمبابوي يوم غداً الأربعاء , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة .

وسيدخل صاحب الأرض أهلي طرابلس المباراة باحثاً عن فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات , وذلك من أجل الدخول مجدداً على الصراع على إحدى البطاقات المؤهلة إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة , حيث يحتل فريق أهلي طرابلس حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 4 نقاط , أما فريق كابس يونايتد فيقبع حالياً في المركز الآخير في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 3 نقاط , مما يجعل المباراة في غاية الأهمية بالنسبة له من أجل الدخول أيضاً في أجواء الصراع على التأهل .

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وكان فريق أهلي طرابلس قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتعرضه إلي الخسارة خارج أرضه على يد فريق إتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية تعادل أمام ضيفه فريق الزمالك المصري سلبياً دون أهداف , وفي الجولة الثالثة حقق فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق كابس يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين , أما على الجهة الآخرى فقد بدأ فريق كابس يونايتد مشواره بالخسارة خارج أرضه أمام فريق الزمالك بهدفين مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية حقق فوزاً مفاجئاً على حساب ضيفه فريق إتحاد العاصمة بهدفين مقابل هدف واحد .