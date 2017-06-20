موعد مباراة الترجي الرياضي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا يوم غداً الأربعاء 21-6-2017

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موعد مباراة الترجي الرياضي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا يوم غداً الأربعاء 21-6-2017
دوري أبطال أفريقيا

يحل يوم غداً الأربعاء حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضيفاً ثقيلاً على فريق الترجي الرياضي التونسي على ملعب رادس في مباراة مرتقبة بين الفريقين , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة .

وسيدخل صاحب الأرض فريق الترجي الرياضي المباراة تحت قيادة مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره , وذلك من أجل الإستمرار في التربع على عرش صدارة ترتيب المجموعة والتي يحتلها حالياً ويمتلك في رصيده 7 نقاط , أما حامل لقب النسخة الآخيرة فريق صن داونز والذي بدأ المسابقة بشكل جيد فيتواجد في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 4 نقاط .

وكان فريق صن داونز قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام ضيفه فريق سانت جورج من إثيوبيا , وفي الجولة الثانية حقق الفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثالثة سقط على أرضه أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد , أما فريق الترجي الرياضي فقد بدأ مشواره بالفوز على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثانية سقط في فخ التعادل السلبي خارج أرضه أمام مُضيفه فريق سانت جورج .