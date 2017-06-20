موعد مباراة الترجي الرياضي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا يوم غداً الأربعاء 21-6-2017

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يحل يوم غداً الأربعاء حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضيفاً ثقيلاً على فريق الترجي الرياضي التونسي على ملعب رادس في مباراة مرتقبة بين الفريقين , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة .

وسيدخل صاحب الأرض فريق الترجي الرياضي المباراة تحت قيادة مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره , وذلك من أجل الإستمرار في التربع على عرش صدارة ترتيب المجموعة والتي يحتلها حالياً ويمتلك في رصيده 7 نقاط , أما حامل لقب النسخة الآخيرة فريق صن داونز والذي بدأ المسابقة بشكل جيد فيتواجد في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 4 نقاط .

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وكان فريق صن داونز قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام ضيفه فريق سانت جورج من إثيوبيا , وفي الجولة الثانية حقق الفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثالثة سقط على أرضه أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد , أما فريق الترجي الرياضي فقد بدأ مشواره بالفوز على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثانية سقط في فخ التعادل السلبي خارج أرضه أمام مُضيفه فريق سانت جورج .