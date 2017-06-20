موعد مباراة إتحاد العاصمة والزمالك في دوري أبطال أفريقيا يوم الخميس 22-6-2017

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يشهد منتصف يوم غداً الأربعاء وصباح يوم الخميس تحديداً مواجهة عربية منتظرة من العيار الثقيل حينما يستقبل فريق إتحاد العاصمة الجزائري على أرضه فريق الزمالك المصري , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت القاهرة .

وسيدخل الضيف فريق الزمالك المباراة باحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التمسك بصدارة مجموعته , والتي يحتلها حالياً ويمتلك في رصيده 5 نقاط ولكن ربما ما قد يؤثر على الفريق ولو قليلاً هو مشكلته مع الإتحاد المصري لكرة القدم بخصوص إعادة مباراته في الدوري المصري الممتاز أمام فريق مصر المقاصة , والتي تصعدت اليوم بعد قرار محكمة القضاء المصرية القاضي بإعادة المباراة وهو ما قد يُعرض النشاط الرياضي المصري بأكمله إلي عقوبة الإيقاف خلال الفترة المقبلة .

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أما فريق إتحاد العاصمة فسيدخل المواجهة وهو عينه على الفوز فقط أيضاً , حيث يحتل حالياً المركز الثاني ويمتلك في رصيده 4 نقاط مما يجعل المباراة في غاية الأهمية بالنسبة فقد تجعله في الصدارة من جديد في حالة فوزه , ولعل ما قد يُساعده على تحقيق هدفه هو أن المباراة تُقام على أرضية ميدانه في الجزائر كما سيُسانده أيضاً العديد من أنصاره والمعروف عنهم بحماسهم الشديد في المدرجات .