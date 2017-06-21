موعد مباراة بلاتينيوم ستارز والصفاقسي في كأس الإتحاد الأفريقي يوم غداً الأربعاء 21-6-2017

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يحل فريق الصفاقسي التونسي ضيفاً ثقيلاً يوم غداً الأربعاء على فريق بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة .

وسيدخل فريق الصفاقسي المواجهة باحثاً عن الإنتصار ولا شئ غيره , وذلك من أجل إستعادة صدارته لترتيب المجموعة والتي كان يحتلها برصيد 6 نقاط , قبل أن يخطفها منه فريق مولودية الجزائر والذي فاز بدوره في الجولة الحالية على ضيفه فريق أمبابان من سوازيلاند بهدفين مقابل هدف واحد , ولكن فوز فريق الصفاقسي سوف يُعيده مباشرة إلي الصدارة بفارق نقطة من جديد عن فريق مولودية الجزائر .

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أما فريق بلاتينيوم ستارز فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات مما جعل آماله ضعيفة للغاية في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة .

وكان فريق الصفاقسي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز على حساب ضيفه فريق أمبابان بهدف وحيد مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثالثة حقق فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ .