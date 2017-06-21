نتيجة مباراة الوداد البيضاوي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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أنعش فريق الوداد البيضاوي المغربي آماله في التأهل إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا , وذلك بعدما حقق فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه فريق الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شئ على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء , وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية .

وفي شوط المباراة الأول حاول صاحب الأرض فريق الوداد البيضاوي الإستحواذ والسيطرة على الكرة وأيضاً محاولة تسجيل هدف مبكر والذي من شأنه أن يُربك ضيفه فريق الأهلي , أما المارد الأحمر فحاول أن يبدأ المباراة بهدوء وحذر بتراجع كامل لاعبيه إلي المناطق الخلفية .

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ولكن ذلك السيناريو غير المتوقع إستمر طيلة دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء , ففريق الوداد البيضاوي إستمر في إستحواذه السلبي على الكرة وإستمر المارد الأحمر في تطبيق خطته الدفاعية الحصينة , مما أدى إلي حرمان مُضيفه فريق الوداد البيضاوي من تشكيل أي خطورة تماماً على مرمى الحارس شريف إكرامي .

وفي شوط المباراة الثاني تغيرت الأحوال تماماً عن ما حدث في الشوط الأول , فعند الدقيقة الثامنة والأربعين تمكن فريق الوداد البيضاوي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر مهاجمه فابرييس أونداما عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات المارد الأحمر .

وعقب الهدف إستمر غياب المارد الأحمر تماماً من الناحية الهجومية وبدا لاعبوه تائهين على أرض الميدان , وعلى الجهة الآخرى إستغل فريق الوداد البيضاوي بذلك بطريقة مثالية فعند الدقيقة الثامنة والسبعين حسم فريق الوداد المباراة بتسجيله ثاني أهدافه والذي جاء عبر لاعبه البديل الكارتي , وبذلك رفع فريق الوداد رصيده إلي 6 نقاط فيما إستقر فريق الأهلي عند 7 نقاط إضافة إلي أنه أصبح مُهدداً بفقدان صدارة المجموعة في حالة فوز فريق زاناكو الزامبي اليوم على فريق القطن الكاميروني .