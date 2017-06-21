مرتضي منصور يهدد بالانسحاب من الدوري الممتاز الموسم القادم إذا لم تعاد مباراة المقاصة

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قد قرر الانسحاب من المشاركة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم الموسم القادم، وذلك إذا لم يلتزم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي يقضي بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتابع مرتضى منصور تصريحاته التي أطلقها خلال لقائه مع الإعلامي الشهير أشرف ممدوح، قائلا أن فريق نادي الزمالك لن يشارك في البطولة العربية أيضا ، إذا لم يتخذ اتحاد الكرة قرار بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، حيث قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك “لو لم تعاد المباراة مفيش اتحاد الكرة وكمان وزير الرياضة خالد عبد العزيز هيتحبس لأن الوزير خصم فى القضية”، وأردف مرتضى منصور تصريحاته قائلا: ” خالد عبد العزيز دة أجدع وزير شباب ورياضة جه وكمان هو صديقى العزيز لكنه في النهاية خصم فى القضية”.

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وجدير بالذكر أن الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي يترأسها المستشار سامي عبد الحميد وهو نائب رئيس مجلس الدولة ، قد أصدرت حكمها بقبول الدعوى التي أقامها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، كما أمرت المحكمة بإيقاف القرار الذي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم، بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة ال22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.