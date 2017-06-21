تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

Advertisements

استقر المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي “أوجستو ايناسيو” علي تشكيل الفريق الأبيض بنسبة كبيرة ومن المتوقع أن يدفع ايناسيو علي الدفع شوقي السعيد كجناح أيمن أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، هذا وسوف يلاقي الفريق الأبيض نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، علي ملعب الفريق الجزائري ضمن إطارات الجولة الرابعة لدور المجموعات في مسابقة دوري ابطال افريقيا.

هذا وسوف يتجه المدير الفني للقلعة البيضاء”أوجستو ايناسيو” بالدفع باللاعب شوقي السعيد كجناح أيمن والاستعانة باللاعب أحمد توفيق في وسط الملعب هذا ايناسيو النيجيري”ستانلي” مهاجم بجانب اللاعب باسم مرسي.

Advertisements

ويعتبر التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري علي النحو التالي: في حراسة المرمى اللاعب أحمد الشناوي، واللاعبين علي جبر ،أحمد فتوح، حمدي الونش، شوقي السعيد في خط الدفاع، واللاعبين أحمد توفيق،معروف يوسف، شيكابالا، طارق حامد في خط الوسط، واللاعبين ستانلي، وباسم مرسي في خط الهجوم.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بقبول الدعوى المقامة من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور الدعوي الخاصة بإعادة لقاء الفريق الأبيض أمام نادي مصر المقاصة، بعد انسحاب الزمالك من لقاء المقاصة المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب أزمة موعد إقامة المباراة بعد إنسحاب الزمالك و تدهور الأزمة وهذا استدعى اتحاد الكرة بتطبيق عقوبة علي الزمالك بخصم ثلاثة نقاط من الفريق الأبيض.