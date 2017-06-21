تشيلسي يبدأ مفاوضاته الرسمية مع الأتليتي بشأن دييغو كوستا

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش قد بدأت عملية المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة نادي أتليتكو مدريد الإسباني , وذلك من أجل إيجاد الحل المناسب لصفقة إنتقال المهاجم الإسباني دييغو كوستا من صفوف البلوز إلي صفوف الروخي بلانكوس .

حيث يرغب فريق أتليتكو مدريد في إعادة دييغو كوستا من جديد إلي العاصمة مدريد والتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , ولكن وفي الوقت ذاته إبقائه في صفوف فريق تشيلسي على سبيل الإعارة حتى مطلع العام المقبل أي في شهر يناير 2018 م موعد فتح باب سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة , ويأتي ذلك بسبب العقوبة التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق نادي أتليتكو مدريد والتي نصت على حرمانه من إجراء التعاقدات في الصيف الحالي .

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ومن جهته لا يرغب فريق تشيلسي الإبقاء على المهاجم الإسباني حتى لو نصف موسم فقط , وذلك بسبب الخلاف الحاصل بين دييغو كوستا والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز , حيث أكد المدرب أنطونيو كونتي في الفترة الآخيرة منذ نهاية الموسم الماضي أنه لا يرغب في تواجد المهاجم دييغو كوستا ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل , وهو الأمر الذي دفع دييغو كوستا للمطالبة برحيله عن العاصمة الإنجليزية لندن في الصيف الحالي وخاصة لرغبته في المشاركة رفقة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م .