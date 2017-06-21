ملخص مباراة روسيا والبرتغال في كأس القارات 2017 م

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حقق المنتخب البرتغالي أولى إنتصاراته في بطولة كأس القارات 2017 م التي تُقام على الأراضي الروسية , وذلك عقب فوزه على حساب مستضيف البطولة منتخب روسيا بهدف وحيد مقابل لا شئ , وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من عمر المسابقة .

وفي شوط المباراة الأول تمكن المنتخب البرتغالي من إفتتاح التسجيل باكراً , وذلك عبر نجمه الدون كريستيانو رونالدو عند الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ليضع بذلك الضغط على منتخب روسيا صاحب الأرض الذي بدا غير قادراً على مجاراة نسق المنتخب البرتغالي السريع .

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ومع مرور الدقائق إستمر المنتخب البرتغالي في ضغطه وإستحواذه على الكرة بشكل كامل , وفي مقابل ذلك غاب أي رد فعل من جانب المنتخب الروسي وخاصة من الناحية الهجومية بالرغم من الدعم الجماهيري الغفير من جانب الجماهير الروسية , لتذهب الفترة الأولى من عمر اللقاء إلي النهاية دون جديد وعلى وقع تقدم المنتخب البرتغالي بهدف نظيف .

وفي شوط المباراة الثاني إستمر المنتخب البرتغالي في ضغطه وحاول لاعبوه حسم الأمور بهدف ثاني , وذلك تفادياً لحدوث أي مفاجأة من جانب المنتخب الروسي والذي سيكفيه بدوره الخروج بنتيجة التعادل من المباراة إن أمكن له ذلك .

وفي إطار بحثه عن التعادل بدأ المنتخب الروسي يتحسن بشكل ملحوظ للغاية من الناحية الهجومية وخاصة في ظل تراجع المنتخب البرتغالي بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية , ولكن ذلك لم يُسفر عن أي جديد في نهاية المطاف وبذلك رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلي 4 نقاط فيما إستقر رصيد المنتخب الروسي عند 3 نقاط .