افتتاح الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للقارات المقامة في روسيا

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في إطار الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للقارات التي تقام في روسيا تنطلق اليوم وتستمر حتى 2 يوليو 2017، الجولة الثانية من عمر البطولة، حيث تم إقامة مباراتين في إطار المجموعة الأولى.

في الخامسة من مساء اليوم تقام مباراة بين منتخبي البرتغال وروسيا في ملعب أرينا بالتيكا، وتعمل روسيا على تحقيقها فوزها الثاني من أجل حسم تأهله للدور نصف نهائي من بطولة كأس العالم للقارات، بعدما نجحت في الفوز على نيوزيلندا بهدفين، ففي هذا اللقاء سيحقق حارس المرمى الروسي ايجور اكينفييف مشاركة المائة في مباريات منتخب روسيا.

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وفي منتخب البرتغال يسعى اللاعب كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في هذا اللقاء ؛ بعدما تعادل منتخب البرتغال مع حق منتخب المكسيك في مباراة لقائهما في الجولة الأولى، تعادلا في اللحظات الأخيرة لينهي المباراة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين.

وهناك لقاء آخر بين منتخبي المكسيك ونيوزيلندا في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في ملعب فيشت، ويبدو أن المنتخب المكسيكي أوفر حظ من المنتخب النيوزيلندي.

ومن المرجح أن تتم العديد من التغييرات في تشكيلة اللاعبين الأساسيين في المنتخب المكسيكي، وفقا لخطة المدير الفني لمنتخب المكسيك كارلوس اوسوريو، ومع المنتظر مشاركة اللاعب المكسيكي رافاييل ماركيز.

كما يعمل المنتخب النيوزيلندي على تحقيق فوزه؛ ليكون هذا الفوز الأول له تاريخ بطولة كأس العالم للقارات الحالية، لكن منتخب نيوزيلندا سيكون في مأزق صعب، حيث أن منتخب المكسيك يتفوق عليه من ناحية الإمكانيات البدنية والفنية، بالإضافة إلى ناحية الخبرة.

وعجز منتخب نيوزيلندا خلال 10 مباريات متتالية أن يحقق أي نصر، حيث هزم المنتخب النيوزيلندي تسع مرات منها، ولم يسجل أي أهداف في مبارياته الخمس الأخير.

ومن جهة أخرى يعمل المنتخب المكسيكي في هذه المباراة لقطع مسافة كبيرة للتأهل للدور النصف نهائية في منافسة بطولة كأس القارات لمواجهة روسيا صاحبة الأرض في الجولة الأخيرة من هذه البطولة.