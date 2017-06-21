يوفنتوس في طريقه للتخلي عن لاعبه الكولومبي بعد شهر واحد فقط من شرائه

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي بات في طريقه للتخلي عن لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعدما قام بشرائه منذ شهر واحد فقط من فريق تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها مبلغ 17,5 مليون جنيه إسترليني , ولكنه الآن سوف يقوم ببيعه بمبلغ 26,5 مليون جنيه إسترليني .

ويأتي ذلك في ظل رغبة الإيطالي ماسيمليانو أليغري في التعاقد مع كلاً من البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني وفيديريكو برنارديسكي لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي في الصيف الحالي , وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بالعناصر اللازمة تحضيراً للموسم المقبل الذي سيكون صعباً على اليوفي بعكس المواسم الماضية وخاصة على الصعيد المحلي .

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هذا وأشارت التقارير الصحفية إلي أن فريق أرسنال الإنجليزي يُعد أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الكولومبي في الصيف الحالي , ولكن المشكلة أن عرض فريق أرسنال لا يُناسب تماماً رغبات إدارة اليوفي , حيث وصل عرض الفريق اللندني إلي مبلغ 17,6 مليون جنيه إسترليني فقط وهو ما يعني أن إدارة البيانكونيري لن تربح أي شئ من وراء بيع لاعبها .

وكان الكولومبي خوان كوادرادو قد لعب في صفوف فريقه الحالي يوفنتوس في أخر موسمين على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي تشيلسي الإنجليزي , وذلك بعدما قضى فترة 6 أشهر غير ناجحة في العاصمة الإنجليزية لندن مما دفعه للقدوم إلي إيطاليا , علماً بأنه كان الخيار الأنسب له حيث فاز رفقة اليوفي بلقبين للدوري الإيطالي وبلقبين لكأس إيطاليا .