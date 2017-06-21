يوفنتوس في طريقه للتخلي عن لاعبه الكولومبي بعد شهر واحد فقط من شرائه

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يوفنتوس في طريقه للتخلي عن لاعبه الكولومبي بعد شهر واحد فقط من شرائه
خوان كوادرادو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي بات في طريقه للتخلي عن لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعدما قام بشرائه منذ شهر واحد فقط من فريق تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها مبلغ 17,5 مليون جنيه إسترليني , ولكنه الآن سوف يقوم ببيعه بمبلغ 26,5 مليون جنيه إسترليني .

ويأتي ذلك في ظل رغبة الإيطالي ماسيمليانو أليغري في التعاقد مع كلاً من البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني وفيديريكو برنارديسكي لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي في الصيف الحالي , وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بالعناصر اللازمة تحضيراً للموسم المقبل الذي سيكون صعباً على اليوفي بعكس المواسم الماضية وخاصة على الصعيد المحلي .

هذا وأشارت التقارير الصحفية إلي أن فريق أرسنال الإنجليزي يُعد أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الكولومبي في الصيف الحالي , ولكن المشكلة أن عرض فريق أرسنال لا يُناسب تماماً رغبات إدارة اليوفي , حيث وصل عرض الفريق اللندني إلي مبلغ 17,6 مليون جنيه إسترليني فقط وهو ما يعني أن إدارة البيانكونيري لن تربح أي شئ من وراء بيع لاعبها .

وكان الكولومبي خوان كوادرادو قد لعب في صفوف فريقه الحالي يوفنتوس في أخر موسمين على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي تشيلسي الإنجليزي , وذلك بعدما قضى فترة 6 أشهر غير ناجحة في العاصمة الإنجليزية لندن مما دفعه للقدوم إلي إيطاليا , علماً بأنه كان الخيار الأنسب له حيث فاز رفقة اليوفي بلقبين للدوري الإيطالي وبلقبين لكأس إيطاليا .