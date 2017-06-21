جوارديولا يُحاول إقناع إنييستا بالإنضمام إليه في قلعة الإتحاد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يُحاول أن يقنع متوسط الميدان الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق برشلونة الإسباني بالإنضمام إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك في إطار سعي المدرب بيب جوارديولا لبناء فريق قوي من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل .

هذا ويتبقى في عقد الرسام أندريس إنييستا مع فريقه برشلونة سنة واحدة فقط أي في صيف العام المقبل 2018 م , وهو الأمر الذي دفع المدرب بيب جوارديولا إلي مطالبة إنييستا بتغيير الأجواء والقدوم إلي مدينة مانشستر في تجربة إحترافية جديدة ومثيرة قبيل إعتزاله لعب كرة القدم في المستقبل القريب .

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ولكن ربما العائق الأبرز في حدوث الصفقة هو رغبة مدرب فريق برشلونة الجديد إرنيستو فالفيردي في الإحتفاظ باللاعب المخضرم أندريس إنييستا في صفوف البارسا في الموسم المقبل , والذي من شأنه أن يُساعد الفريق على إستعادة هيبته التي فقدها في أخر موسمين .

ومن جهته يبدو على المدرب بيب جوارديولا العزم الكبير في الصيف الحالي لتدعيم صفوف فريقه بالعناصر اللازمة والتي ستُساعد الفريق في موسمه المقبل الصعب , حيث سيكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقام الأول , ومن ثم التفكير في مسابقة دوري أبطال أوروبا , وأيضاً كلاً من لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وذلك بالرغم من قوة المنافسين سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي .