ملخص مباراة المكسيك ونيوزيلندا في كأس القارات 2017 م

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حقق المنتخب المكسيكي أول إنتصار له في بطولة كأس القارات 2017 م والتي تُقام على الأراضي الروسية , وذلك عقب فوزه على حساب نظيره منتخب نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف واحد , وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من عمر المسابقة .

وفي شوط المباراة الأول حاول المنتخب المكسيكي السيطرة مبكراً على اللقاء وعدم منح منافسه أي فرصة من أجل الدخول في أجواء المباراة , ولكن منتخب نيوزيلندا بدا العزم واضح عليه أيضاً هو الآخر لتقديم أداء جيد عقب خسارته في المباراة الإفتتاحية ومن أجل الإبقاء على آماله في التأهل للدور نصف النهائي من عمر المسابقة .

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ولكن ومع مرور الدقائق تراجع منتخب نيوزيلندا بكامل عناصره إلي المناطق الدفاعية لتأمين مرماهم , فيما إستمر الإستحواذ السلبي من جانب لاعبي المنتخب المكسيكي دون أن يتمكنوا من تشكيل أي خطورة على حارس مرمى منتخب نيوزيلندا ستيفان مارينوفيتش .

وفي الوقت الذي كان يُفكر فيه المنتخب المكسيكي في تسجيل الأهداف حدثت المفاجأة , فعند الدقيقة الثانية والأربعين تمكن منتخب نيوزيلندا من تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر مهاجمه كريس وود وذلك عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات منتخب المكسيك إنفرد على إثرها بالحارس ألفريدو تالافيرا دياز واضعاً منتخب بلاده في المقدمة مع نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء .

وفي شوط المباراة الثاني بحث المنتخب المكسيكي عن إدراك التعادل سريعاً قبيل فوات الأوان , فيما حاول منتخب نيوزيلندا الصمود في مناطقه الدفاعية دفاعاً عن تقدمه في النتيجة حتى النهاية , ولكن ذلك الوضع لم يستمر طويلاً فعند الدقيقة الرابعة والخمسين تمكن المنتخب المكسيكي من تعديل النتيجة وذلك عبر مهاجمه راؤول خيمينيز مُشعلاً من أجواء المباراة من جديد .

ولم يتوقف المنتخب المكسيكي عند ذلك الحد وبحث عن قلب الطاولة لصالحه , وعند الدقيقة الثانية والسبعين تحقق له ما أراد بعدما سجل لاعبه أوربي بيرالتا ثاني الأهداف , وبذلك رفع المنتخب المكسيكي رصيده إلي 4 نقاط في صدارة المجموعة مناصفة مع المنتخب البرتغالي في إنتظار مباراته الحاسمة المقبلة أمام منتخب روسيا مستضيف البطولة يوم السبت المقبل .