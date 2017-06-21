موعد مباراة ألمانيا وتشيلي في كأس القارات 2017 م

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يشهد يوم غداً الخميس موقعة نارية من العيار الثقيل ستجمع بين بطل العالم المنتخب الألماني ونظيره بطل أمريكا الجنوبية في أخر نسختين منتخب تشيلي , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة .

وسيدخل المنتخب الألماني المواجهة تحت قيادة مدربه المخضرم يواخيم لوف باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ سواه , وذلك لتأكيد قوة المنتخب الألماني في هذه البطولة بالرغم من أنه يخوضها بتشكيلة من اللاعبين الشباب في ظل إراحة جميع نجومه قبل عام واحد فقط على إنطلاقة المونديال , ولعل ما زاد الشكوك حول قدرة المنتخب الألماني ولاعبيه الشباب المتواجدين رفقة المنتخب في روسيا هو أول مباراة خاضها المنتخب في بطولة كأس القارات , فبالرغم من أنه حقق الفوز على حساب منتخب أستراليا إلا أن ذلك جاء بصعوبة بالغة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

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أما على الجهة الآخرى سيجد منتخب تشيلي الفرصة أمامه من أجل الإطاحة بأبطال العالم في ظل غياب عناصره الأساسية , وذلك من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة وحجز مقعده بشكل باكر في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة دون الحاجة إلي الإنتظار حتى الجولة الثالثة والآخيرة واللجوء إلي عملية الحسابات المعقدة والتي ربما قد تُقصيه من المسابقة , ولكن ذلك الأمر يبدو صعباً للغاية في ظل إعتماد المنتخب التشيلي على لاعبين كبار من وزن الحارس كلاوديو برافو والنجم أليكسيس سانشيز والنجم أرتورو فيدال إضافة إلي الهداف إدواردو فارغاس , مما يؤكد أن مهمة الماكينات الألمانية الشابة سوف تكون في غاية الصعوبة .