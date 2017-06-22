ملخص مباراة إتحاد العاصمة والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

Advertisements

حسم فريق إتحاد العاصمة الجزائري مباراة القمة التي جمعته بضيفه فريق الزمالك المصري بعد فوزه عليه بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب 5 يوليو بالجزائر , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م .

وفي شوط المباراة الأول حاول الضيف فريق الزمالك مباغتة صاحب الأرض فريق إتحاد العاصمة من أجل تهدئة الأجواء الجماهيرية المشحونة للغاية في المدرجات , ولكنه فشل في ذلك ولم يتمكن من التسجيل إلا أنه تمكن من تهدئة نسق المباراة كثيراً كما حرم فريق إتحاد العاصمة أيضاً من تشكيل أي خطورة على مرمى حارسه أحمد الشناوي .

Advertisements

وهو ما زاد من الضغط الجماهيري على فريق إتحاد العاصمة ولاعبيه على أرض الملعب , ولكن ذلك الوضع لم يستمر حتى النهاية فقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات قليلة وتحديداً عند الدقيقة الرابعة والأربعين تمكن فريق إتحاد العاصمة من تسجيل أولى أهدافه في المباراة وذلك عبر رأسية لاعبه رضا بلحسن من داخل منطقة الجزاء واضعاً فريقه في المقدمة .

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق الزمالك تدارك تأخره في النتيجة سريعاً قبيل فوات الأوان , وعند الدقيقة الحادية والستين إشتعلت أجواء المباراة كثيراً وذلك بعدما قام الحكم بطرد كلاً من اللاعب طارق حامد من جانب فريق الزمالك واللاعب أمير سعيود من جانب فريق إتحاد العاصمة ليُكمل كلاً من الفريقين بذلك ما تبقى من دقائق من عمر اللقاء بعشرة لاعبين فقط .

وعند الدقيقة السابعة والستين كاد الفارس الأبيض يُعدل النتيجة عبر نجمه المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا , ولكن المدافع المتألق مختار بن موسى إستمر في تألقه وأبعد الكرة من على خط المرمى ببراعة كبيرة وحافظ على نظافة شباك فريقه , وهو ما إستمر حتى نهاية المباراة وليس ذلك فحسب بل ضاعف فريق إتحاد العاصمة من تقدمه بثاني الأهداف والذي جاء عبر اللاعب عبد القادر ميزياني عند الدقيقة السابعة والثمانين .

ليرفع بذلك فريق إتحاد العاصمة رصيده إلي 7 نقاط إرتقى بها إلي صدارة المجموعة مناصفة مع فريق أهلي طرابلس الليبي فيما إستقر رصيد فريق الزمالك عند 5 نقاط في المركز الثالث .