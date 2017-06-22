موعد مباراة الكاميرون وأستراليا في كأس القارات 2017 م

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أنهى المنتخب الكاميروني تحضيراته إستعداداً للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بنظيره منتخب أستراليا اليوم الخميس , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة .

وسيدخل المنتخب الكاميروني المباراة باحثاً عن الفوز وتعويض خسارته في الجولة الأولى , والتي كانت على يد نظيره منتخب تشيلي بهدفين مقابل لا شئ , وهو ما جعل الضغوطات كبيرة للغاية على الأسود غير المروضة وخاصة إذا أرادوا التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة , علماً بأنه سوف يكون إنجازاً كبيراً في ظل المجموعة الصعبة التي يتواجد فيها المنتخب الكاميروني , وتأمل الجماهير الكاميرونية في أن يتمكن منتخب بلادها من تكرار الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس أمم أفريقيا الآخيرة بالرغم من إختلاف المستويات الكبير بين البطولتين , ولكن ثقة الجميع في المدرب البلجيكي هوغو بروس وجميع عناصر المنتخب الشابة ربما هي التي ستكون الدافع الأكبر للمنتخب في مشواره في البطولة .

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أما على الجانب الآخر فيمر منتخب أستراليا تقريباً بالوضعية ذاتها التي يمر بها منافسه المنتخب الكاميروني , ففي الجولة الأولى تعرض المنتخب الأسترالي إلي خسارة بشق الأنفس والتي كانت على يد بطل العالم منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين , مما يُعطي دافعاً كبيراً لجميع عناصر منتخب أستراليا من أجل المنافسة وبقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلي المربع الذهبي .