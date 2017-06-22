جدول مواعيد مباريات كأس العالم للقارات

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في ختام الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للقارات تقام اليوم مباراتين بين أستراليا والكاميرون، وتشيلي وألمانيا.

ففي مباراة أستراليا والكاميرون، لم يحقق منتخب الكاميرون في إطار بطولة كأس العالم للقارات حتى الآن أي انتصارات لذا يسعى في لقاء اليوم بكل ما أوتي من قوة أن يحقق فوزه الأول في عمر البطولة، حينما يلتقي مع المنتخب الأسترالي ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية، في مساء اليوم وبالتحديد في الساعة الخامسة مساءاً.

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وخسر المنتخب الكاميروني في لقاءه أمام تشيلي بهدفين بدون مقابل، وخسر المنتخب الألماني أما المنتخب الأسترالي بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في بطولة كأس العالم للقارات.

كما يعمل اللاعب الاسترالي تيم كاهيل في لقاء اليوم على تسجيل هدف ضد المنتخب الكاميرون ليحتل المرتبة الثانية من ترتيب اللاعبين المسجلين للأهداف في بطولة كأس العالم القارات، ويحتل اللاعب الألماني لوثار ماتيوس المركز الأول بتسجيله هدف أمام نيوزيلندا في عام 1999.

أما بالنسبة للقاء المنتخب التشيلي مع المنتخب الألماني تحتل تشيلي الصدارة في ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم للقارات برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف لتتفوق على المنتخب الألماني، وتغلب تشيلي على المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل لا شيء، في إطار الجولة الأولى من البطولة، وكانت نتيجة مباراة المنتخب الاسترالي على المنتخب الألماني بهدفين مقابل ثلاث أهداف، ويحقق المنتخب الألماني الفوز.

أما المنتخب الألماني الذي يسعى مديره الفني يواكيم لوف لتحقيق فوزه المائة في مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني، ليعلن عن احتلاله مركز الصدارة لتحقيق هذا الإنجاز في تاريخ مدربي المنتخب الألماني.

كما حقق المدير الفني يواكيم لوف الفوز ببطولة كأس العالم للمنتخب الألماني في عام 2014 الذي تم إقامته في دولة البرازيل، وحقق انتصارات عديدة في مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني لتصل النسبة المئوية لانتصارات المنتخب منذ قدومه بنسبة 66.9%، مع أجمالي المباريات.