الجدل يزداد حول مستقبل ماتويدي في العاصمة الفرنسية باريس

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الجدل بات كبيراً للغاية حول مستقبل متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وحول إمكانية بقائه في صفوف الفريق الباريسي أو إنتقاله إلي أي نادي أخر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

ويأتي ذلك الجدل عقب إقالة المدير الرياضي للنادي النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت من منصبه منذ أسبوعين تقريباً , مما جعل اللاعب بليز ماتويدي يُعيد التفكير من جديد في مستقبله مع النادي الفرنسي وخاصة في ظل العروض المُغرية المُقدمة له من العديد من كبار الأندية الأوروبية , والتي يأتي على رأسها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل فريق مانشستر يونايتد وفريق أرسنال وهو ما قد يبدو تجربة إحترافية جديدة من نوعها للنجم الفرنسي .

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هذا وينتهي عقد اللاعب بليز ماتويدي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في صيف العام المقبل 2018 م , مما سيجعل إدارة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي تُسرع في عملية المفاوضات مع النجم الفرنسي من أجل تمديد عقده لفترة أخرى مع النادي , أو ربما الإستقرار على بيعه لأحد الأندية في الصيف الحالي عوضاً عن رحيله بشكل مجاني في الصيف المقبل دون أن يستفيد منه النادي من الناحية المادية .

وترغب إدارة النادي الباريسي في الحفاظ على كامل ركائز الفريق الأساسية وتدعيمها بعناصر أخرى متميزة , وذلك من أجل إستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي خسره الموسم الماضي لصالح فريق موناكو , وأيضاً من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق في النسخة الماضية .