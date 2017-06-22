ملخص مباراة الكاميرون وأستراليا في كأس القارات 2017 م

Advertisements

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة بين منتخب الكاميرون ونظيره منتخب أستراليا , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية .

وفي شوط المباراة الأول حاول المنتخب الأسترالي فرض سيطرته على اللقاء منذ الدقائق الأولى بحثاً عن تسجيل الأهداف , ولكنه وجد أمامه منتخباً مُنظماً بصورة أكثر من رائعة سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية , وليس ذلك فحسب بل وجد أمامه أيضاً منتخباً في غاية القوة من الناحية البدنية وخاصة وأنه يتكون من العناصر الشابة .

Advertisements

ومع مرور الدقائق تحسن أداء المنتخب الكاميروني شيئاً ما ولكنه لم يتمكن من تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى المنتخب الأسترالي , أما المنتخب الأسترالي فبدا عجزه واضحاً تماماً مثل منافسه , ولكن وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات قليلة وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حدث ما لم يتوقعه أحد , حيث تمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدفه الأول والذي جاء عبر لاعبه فرانك زامبو أنجويسا ليُزيد من الضغوطات على المنتخب الأسترالي الذي بات على أعتاب توديع المسابقة .

وفي شوط المباراة الثاني بحث المنتخب الأسترالي عن تعديل النتيجة سريعاً قبيل فوات الأوان , وعند الدقيقة الستين تحقق له ما أراد حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء نفذها قائده مارك ميلغين بنجاح مُدركاً التعادل لمنتخب بلاده ومُشعلاً من أجواء اللقاء .

ولكن ذلك الوضع إستمر حتى النهاية دون أن يتمكن أي منتخب من تسجيل هدف الإنتصار , وبذلك يحصد كل منتخب نقطة واحدة فقط قد تجعلهما أقرب لتوديع المسابقة مُبكراً .