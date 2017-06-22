ليفربول يُقدم الفرعون المصري محمد صلاح إلي وسائل الإعلام

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ليفربول يُقدم الفرعون المصري محمد صلاح إلي وسائل الإعلام
محمد صلاح يتعاقد رسمياً مع ليفربول

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده رسمياً مع الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي , وذلك في أولى صفقات الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , علماً بأنها تُعد أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي والتي بلغت قيمتها 40 مليون يورو , على أن يتقاضى الفرعون المصري محمد صلاح راتباً أسبوعياً يصل إلي مبلغ 90 ألف جنيه إسترليني .

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت مؤخراً إلي أن فريق ليفربول قد إقترب كثيراً من حسم الصفقة , وخاصة بعد موافقة إدارة نادي روما برئاسة جيمس بالوتا على كافة التفاصيل المتعلقة بها , وذلك بعد صراع طويل بين الناديين إستمر قرابة أسبوعين تقريباً ولكن رغبة الفرعون المصري محمد صلاح في الإنتقال إلي صفوف فريق ليفربول كانت العامل الحاسم في نهاية المطاف لحسم الصفقة , وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في ضم المصري محمد صلاح في الصيف الحالي .

هذا وقد أعلن النادي الإنجليزي أن الفرعون المصري محمد صلاح سوف يرتدي الرقم 11 رفقة فريقه ليفربول في الموسم المقبل , والذي ينتظر فيه فريق الريدز العديد من التحديات الصعبة ويأتي على رأسها المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز , وأيضاً تخطي الدور التمهيدي الآخير في مطلع الموسم والمؤهل بدوره إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا , وبكل تأكيد سيلعب الفرعون المصري محمد صلاح دوراً بارزاً في كل ذلك رفقة فريقه الجديد .