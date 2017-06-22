ليفربول يُقدم الفرعون المصري محمد صلاح إلي وسائل الإعلام

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أعلن فريق ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده رسمياً مع الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي , وذلك في أولى صفقات الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , علماً بأنها تُعد أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي والتي بلغت قيمتها 40 مليون يورو , على أن يتقاضى الفرعون المصري محمد صلاح راتباً أسبوعياً يصل إلي مبلغ 90 ألف جنيه إسترليني .

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت مؤخراً إلي أن فريق ليفربول قد إقترب كثيراً من حسم الصفقة , وخاصة بعد موافقة إدارة نادي روما برئاسة جيمس بالوتا على كافة التفاصيل المتعلقة بها , وذلك بعد صراع طويل بين الناديين إستمر قرابة أسبوعين تقريباً ولكن رغبة الفرعون المصري محمد صلاح في الإنتقال إلي صفوف فريق ليفربول كانت العامل الحاسم في نهاية المطاف لحسم الصفقة , وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في ضم المصري محمد صلاح في الصيف الحالي .

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هذا وقد أعلن النادي الإنجليزي أن الفرعون المصري محمد صلاح سوف يرتدي الرقم 11 رفقة فريقه ليفربول في الموسم المقبل , والذي ينتظر فيه فريق الريدز العديد من التحديات الصعبة ويأتي على رأسها المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز , وأيضاً تخطي الدور التمهيدي الآخير في مطلع الموسم والمؤهل بدوره إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا , وبكل تأكيد سيلعب الفرعون المصري محمد صلاح دوراً بارزاً في كل ذلك رفقة فريقه الجديد .