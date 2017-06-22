ملخص مباراة ألمانيا وتشيلي في كأس القارات 2017 م

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله موقعة القمة التي جمعت بين منتخب ألمانيا ونظيره منتخب تشيلي , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية .

وفي شوط المباراة الأول تمكن المنتخب التشيلي من مباغتة منافسه المنتخب الألماني مُبكراً , وذلك عقب إفتتاحه التسجيل عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء عبر نجمه أليكسيس سانشيز ليُشعل من الأجواء منذ البداية .

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ولم يتوقف المنتخب التشيلي عند ذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف , وعند الدقيقة العشرين كاد يتحقق له ذلك حينما سدد مهاجمه إدواردو فارغاس كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن العارضة وقفت أمامه وتصدت للكرة , وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع إنتهاء الفترة الأولى من عمر اللقاء على تقدم المنتخب التشيلي فاجأ المنتخب الألماني الجميع , ففي أول رد فعل حقيقي له تمكن المنتخب الألماني من تعديل النتيجة وذلك عبر لاعبه لارس شتيندل عند الدقيقة الحادية والأربعين ليُعيد المواجهة إلي نقطة الإنطلاقة من جديد .

وفي شوط المباراة الثاني زاد المنتخب التشيلي من ضغطه بحثاً عن التقدم في النتيجة من جديد , ولكن ومع مرور الدقائق عاد المنتخب الألماني ليُسيطر على اللقاء بشكل كامل في مقابل تراجع لكامل عناصر منتخب تشيلي إلي مناطقهم الدفاعية وإعتمادهم بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة , ولكن ذلك لم يُبدل أي شئ على نتيجة المباراة في نهاية المطاف ليحصد كل منتخب نقطة واحدة فقط ويُصبح في رصيدهما 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع بعضهما .