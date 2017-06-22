الأهلي يجدد تعاقده مع البدري رغم الهزيمة أمام الوداد في البطولة الأفريقية

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أبرم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المهندس محمود طاهر اتفاقا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، لتوقيع عقد جديد لتدريب الأهلي، هذا ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقضي الاتفاق الجديد بين الأهلي وحسام البدري، بأن يحصل البدري على راتب شهري بقيمة 600 ألف جنيه مصري، كما أنه من المقرر أن يتحمل المهندس محمود طاهر جزء من راتب البدري بما يساوي 200 ألف جنيه مصري، وتتحمل خزينة النادي الأهلي باقي الراتب الشهري للبدري أى حوالي 400 ألف جنيه مصري.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحمل بها رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود طاهر، جزء من الراتب الشهري للمدير الفني للفريق، حيث أنه كان يدفع جزء من الراتب الخاص بالمدير الفني السابق للفريق، الهولندي مارتن يول، والبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وأكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن محمود طاهر عقد جلسة خاصة مع المدير الفني للأهلي حسام البدري، قبل رحلة الفريق للمغرب لمواجهة فريق الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة هدفين دون مقابل، وأنهى طاهر جميع تفاصيل العقد الجديد مع البدري خلال الأيام القادمة.

وقد أشار المصدر إلى أن نتيجة مباراة الوداد لن تؤثر مطلقا في قرار الأهلي بتجديد تعاقده مع حسام البدري، وذلك على الرغم من مطالبة عدد من أعضاء مجلس إدارة الأحمر بتأجيل توقيع العقد مع البدري حتى يضمن الفريق التأهل لدور الثمانية في البطولة الأفريقية، لكن موافقة أغلبية أعضاء المجلس اتجهت لتجديد التعاقد مع البدري، وذلك لتوفير مزيد من الاستقرار للفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن عدم تجديد التعاقد مع البدري سيفتح الباب أمام الشائعات.