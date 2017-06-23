رسميا..ليفربول يعلن ضم الفرعون المصري محمد صلاح لمدة 5 مواسم وتعرف علي التفاصيل المالية لصفقة صلاح الأغلى في تاريخ ليفربول

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم الفرعون المصري محمد صلاح لمدة 5 مواسم بصفقة تاريخية تبلغ في مجموع قيمتها 45 مليون يورو يحصل عليهم ايه اس روما، بينما يتقاضى اللاعب مبلغ 90 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. وهي بذلك تعتبر الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول وتاريخ نادي روما وتسبب تمسك الألماني يورجن كلوب بخدمات المصري محمد صلاح في وصول الصفقة إلى هذا المبلغ الكبير .

وأعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة في أول تصريحاته الصحفية عقب انضمامه رسميًا لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وانضم صلاح مساء اليوم الخميس الموافق 23/6/2017 إلى الفريق الإنجليزي لمدة 5 مواسم قادمًا من صفوف فريق روما الإيطالي. ومن المقرر أن يرتدي محمد صلاح رقم 11 مع ليفربول بعد أن ارتداه في صفوف روما، بعدما تركه البرازيلي فيرمينيو الذي ارتداه الموسم الماضي، وحصل النجم البرازيلي فيرمينيو علي الرقم 9 .

وقام النجم المصري محمد صلاح صاحب الـ 25 عامًا “بتوجيه الشكر لفريق روما الإيطالي ، لقد قضيت معه موسمين من أفضل مواسمه الكروية، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة القادمة”.

وأشار محمد صلاح أنا سعيد للغاية كوني هنا، وفي غاية الفخر، لقد كنت في مصر وأتيت منذ يومين، وقمت بالتوقيع منذ ساعة واحدة، والآن أنا هنا و فخور للغاية بهذا، أحب أن أفوز بشيء ما مع نادي ليفربول ، والجميع يعلم أن هذا النادي كبير للغاية، وعلينا أن نفعل شيء من أجل الجماهير ونفوز بشيء ما.

اول خمس مواجهات للفرعون المصري مع ليفربول في بداية الدوري الانجليزي

المباراة الأولي .. 12 أغسطس.. واتفورد.. استاد افكارج رود المباراة الثانية ..19 أغسطس.. كريستال بالاس.. أنفيلد المباراة الثالثة … 26 أغسطس.. أرسنال.. أنفيلد المباراة الرابعة ..9 سبتمبر.. مانشستر سيتي.. استاد الاتحاد المباراة الخامسة ..16 سبتمبر.. بيرنلي.. أنفيلد