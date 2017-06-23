محمد صلاح ينتقل رسميا إلى ليفربول مقابل 55 مليون يورو

Advertisements

أعلن مجلس إدارة ناديا ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي عن انتقال الفرعون المصري محمد صلاح رسميا إلى صفوف فريق ليفربول، في صفقة انتقال بلغ إجمالي قيمتها نحو 50 مليون يورو، وهو ما يعادل 44 مليون جنيه استرليني،

هذا وقد أكد فريق العاصمة الإيطالية نادي روما عبر موقعه الرسمي، أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي انقسمت إلى جزئين، الجزء الأول يشمل المبلغ الذي دفعه ليفربول إلى إدارة روما وهو يقدر ب42 مليون يورو أى ما يعادل 36.9 مليون جنيه إسترليني، والجزء الثاني عبارة عن 8 مليون يورو أى ما يعادل 7 مليون جنيه إسترليني، ويدفع هذا المبلغ في هيئة بونص تم إضافته ضمن العقد الذي أبرم بين الطرفين.

Advertisements

وجدير بالذكر أن صفقة انتقال محمد صلاح تعتبر هي الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث يبلغ الرقم القياسي لقيمة انتقال اللاعبين في فريق ليفربول 35 مليون إسترليني، وهو قيمة انتقال لاعب فريق نيو كاسل آندي كارول إلى ليفربول عام 2011 الماضي، كما أن قيمة صفقة انتقال صلاح إلى ليفربول تعتبر أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي، حيث أن محمد صلاح قد كسر الرقم القياسي لصفقة انتقال لاعب أفريقي وهو الرقم الذي كان مسجل باسم لاعب فريق ليفربول، ومنتخب السنغال ساديو ماني، حيث بلغت قيمة الصفقة 34 مليون إسترليني دفعتها إدارة ليفربول لنادي ساوثهامبتون.

كما أن محمد صلاح يعتبر أغلى لاعب عربي حيث أنه قد حطم الرقم القياسي للاعبين العرب الذي كان مسجل باسم الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، والذي بلغت صفقة انتقاله 30 مليون جنيه استرليني دفعتها إدارة ليستر سيتي لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، كما أن صفقة محمد صلاح هي أغلى صفقة أبرمها نادي روما الإيطالي، حيث أن هذه الصفقة قد حطمت الرقم الذي كان مسجل باسم اللاعب الأرجنتيني إيريك لاميلا الذي انتقل إلى ليفربول قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صيف 2013 الماضي مقابل 35 مليون يورو.

كان نادي روما قد حصل على خدمات الفرعون المصري محمد صلاح بشكل نهائي في فترة الميركاتو الصيفي للعام الماضي 2016، وذلك بعد عام واحد من انتقال اللاعب لصفوف الفريق قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة في صيف 2015 الماضي، وبلغت قيمة صفقة انتقال صلاح إلى روما الإيطالي 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يوﻻو كانت المقابل المادي الذي دفعه ليفربول لاستعارو اللاعب في 2015.