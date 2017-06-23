محمد صلاح يتحدث عن طموحاته وأهدافه مع ليفربول ورأيه في المدرب “يورجن كلوب” ويتوجه بالشكر للاعب “فيرمينو”

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أعلن نادي ليفربول عن ضم الفرعون المصري محمد صلاح رسميا، قادما من نادي روما الإيطالي، وبهذه الصفقة فقد أصبح محمد صلاح هو اللاعب الأغلى بين جميع اللاعبين العرب والأفارقة في التاريخ، كما تعتبر هذه الصفقة هي أغلى صفقة انتقال للاعب يبرمها نادي ليفربول الإنجليزي في التاريخ، وذلك بعدما بلغت هذه الصفقة نحو 42 مليون يورو.

وقد أجرى محمد صلاح حوار صحفي لصالح الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عقب المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة، وتحدث صلاح عن التحدي الجديد الذي يخوضه اللاعب مع فريق ليفربول، ووعوده لجماهير فريقه الجديد، كما أنه توجه بالشكر لزميله في ليفربول “روبيرتو فيرمينو” بعد تخليه عن الرقم 11 لصالح الوافد الجديد للفريق محمد صلاح، وقد دار الحوار كالتالي:

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أولا أرحب بك في النادي، صف لي شعورك بعدما أصبحت لاعبا ضمن صفوف ليفربول رسميا؟

أنا سعيد للغاية بسبب وجودي في هذا النادي، كما أنني أشعر بالفخر الشديد، لقد كنت في أقضي أجازتي في مصر وأتيت منذ يومين فقط إلى ليفربول، ثم وقعت للفريق منذ ساعة واحدة فقط، والآن أنا فخور للغاية بوجودي هنا، أنا أطمح لتحقيق شئ ما مع النادي، والجميع يعلم قيمة نادي ليفربول فهو نادي كبير للغاية، ولهذا فإن علينا أن نفعل شيء من أجل الجماهير العريقة ونفوز ببطولة لصالح النادي.

كيف كنت تتابع فريق ليفربول الموسم الماضي؟

أتابع الفريق جيدا فقد شاهدت أغلب مبارياتهم الموسم الماضي، هم يلعبون جيدا، وأنا أتمنى أن يتحسن الفريق خلال الموسم الحالي لكى نصبح أفضل.

إلى أي مدى كان لتواجد يورجن كلوب كمدير فني لليفربول تأثير على قرار وجودك هنا؟

أنا متشوق للغاية لبداية الموسم مع مدير فني مثل يورجن كلوب، الجميع يعلم أنه رجل عظيم، كما أنه مدرب عظيم.

من اللاعب الذي ترغب في اللعب بجواره في الفريق؟

الفريق بأكمله خاض مباريات جيدة للغاية الموسم الماضي، ساديو ماني كان مذهل، آدم لالانا، روبرتو فيرمينو، فيليبو كوتينيو، جميع اللاعبين كانوا مبدعين، لا أريد ذكر اسم لاعب بعينه، فجميع اللاعبين كانوا مميزين الموسم الماضي.

ما المراكز الهجومية في الملعب التي تشعر بالراحة عندما تلعب فيها؟

لقد لعبت مباريات الموسم الماضي مع نادي روما في الجانب الأيمن، لأن الفريق كان يلعب بخمس لاعبين في الخط الخلفي كما كنت ألعب في مركز المهاجم المتأخر، كما يلعب اللاعب رقم 10، أحيانا كنت أذهب إلى الجانب الأيسر، لكن بشكل عام استطيع اللعب في أي مركز في الخط الأمامي.

محمد صلاح أنت لاعب تمتلك خبرة بالفعل في ملاعب كرة القدم الإنجليزية، هل تعتقد أن هذا الأمر سيمثل عامل مساعد لك هنا؟

نعم، كنت ألعب هنا في السابق ولدي خبرة، أحب اللعب في الدوري الانجليزي، كما إني فخور وسعيد بالعودة إلى الملاعب الإنجليزية.

لقد لعبت مع فريق تشيلسي 19 مباراة فقط.. هل لديك شيء ترغب في إثباته مع ليفربول؟

نعم، أنا دائما عندي ما أرغب في إثباته، حتى إذا كنت أعتقد أني لاعب جيد، أحاول دائما أن أتطور، وأكون أفضل وأفضل، ودائما ما أفكر في التفاصيل الدقيقة، لأنني أريد أن يتحسن آدائي دائما.

الموسم الماضي مع فريق روما الإيطالي كان أفضل موسم لك على الإطلاق، فقد أحرزت 19 هدفا وصنعت العديد من الأهداف، هل تعتقد ذلك فعلا؟

نعم، أعتقد ذلك، الموسم ااماضي مع روما كان رائعا، لم يتغير أي شيء، فقد نجحت في تسجيل 15 هدف في الموسم الذي يسبقه، وهذا يعني إني أتحسن موسم تلو الآخر، ولذلك فأنا ينتظرني تحدي جديد مع ليفربول، كما إنني سعيد للغاية بسبب دخولي في هذا التحدي، أعلم جيدا أن هذا ليس سهلا، أنا جاهز ومتشوق لبدء التحدي.

ما مدى تشوقك بعد دخولك مدينة رياضية مثل ليفربول؟

الجميع يعلم أن ليفربول نادي كبير، يمتلك جماهير في كل مكان على مستوى العالم، خاصة على مواقع التوصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك حيث تجد جمهور لديه هوس بالنادي، وهذا يسعدني بالتأكيد، لأنني أشعر بحب الجماهير، كما شعرت بحب الجماهير هنا، وهو ما يشعرني بالسعادة.

ما مدى تشوقك للموسم المقبل مع الفريق؟

أنا متشوق جدا، نادي ليفربول لم يحقق لقب بالدوري الانجليزي منذ فترة طويلة، نحن لدينا فريق كبير ولاعبين مميزين، لقد شاهدت أغلب مباريات الموسم الماضي ووجدت الجميع يقدمون 100% من مجهودهم للفوز بشيء ما مع الفريق، جميعنا يرى أن المدرب يقدم كل ما لديه، أتمنى أن نفعل ذلك جميعا ونبذل كل مجهود ونسعى إلى لفوز بشيء ما للنادي، وجماهيره ولنا نحن كلاعبين.

جئت إلى ليفربول قبل بداية فترة الإعداد، هل ترى أهمية لتواجدك هنا قبل بداية العمل الفعلي؟

نعم، أعتقد أن لهذا الأمر أهمية كبرى، لأنني أرغب في حضور فترة الإعداد كاملة مع الفريق حتى أتعرف على الجميع جيدا، كإنسان وكلاعب، ولذلك أعتقد إنني جئت إلى هنا في الوقت المناسب.

سترتدي قميص رقم 11 مع ليفربول، هل يمثل هذا الأمر قيمة خاصة بالنسبة لك؟

أولا أنا أقدر جدا ما فعله زميلي في الفريق “روبرتو فيرمينو” و أشكره كثيرا على ترك رقمه 11 من أجلي، فأنا أحب رقم 11، فهو كان رقم قميصي في روما وأيضا المنتخب الوطني المصري من قبل.

كانت جماهير ليفربول تنادي بانضمامك لصفول الفريق منذ سنوات، ما هي رسالتك لهم؟

كل ما أستطيع أن أقوله هو أنني فخور، سوف أحرص على تقديم 100% من مجهودي وسوف أقوم بكل ما أستطيع من أجل النادي، أنا سعيد بوجودي هنا وأريد الفوز بشيء من أجل هذا النادي العريق.