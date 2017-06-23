محمد صلاح يكشف عن رغبته في اللعب لصفوف ليفربول منذ فترة لهذا السبب

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نجحت مساعي نادي ليفربول الإنجليزي فى ضم اللاعب المصري محمد صلاح قادماً من ناديه الإيطالي “ايه اس روما”، ليعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي بعد عامين ونصف من اللعب فى الكالتشيو .

وكان قد انضم “صلاح” إلى صفوف روما العام الماضي فى صفقة بيع نهائي بعد استعارته لمدة عام، ويعود للدوري الانجليزي مجددا عبر بوابة ليفربول بعدما كان يلعب قبل ذلك لتشيلسي في تجربة لم تتوج بالنجاح بسبب جلوسه على دكة الاحتياطي لفترات طويلة .

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ويرتدي” صلاح” القميص رقم 11 مع ليفربول بعد أن ارتداه في صفوف روما، وبعد أن تركه البرازيلي فيرمينيو الذي ارتداه الموسم الماضي.

وبلغت قيمة صفقة الانتقال 45 مليون يورو يحصل عليهم نادي ايه اس روما، فى الوقت الذى يتقاضى فيه “صلاح” مبلغ 90 ألف جنيه استرليني أسبوعيا ، ويستمر اللاعب في صفوف ليفربول لمدة 5 مواسم قادمة ، وأعلن نادي ليفربول، مساء الخميس، إتمام تعاقده مع “صلاح” .

ومن جانبه، قال “روما” أن صفقة انتقال “صلاح” إلى ليفربول أدخلت لخزينة النادي مبلغ 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 مليون يورو كحوافز ومكافآت إضافية يحصل عليها نادي العاصمة الإيطالية بشروط.

وفى لقاء تلفزيوني سابق كان قد صرح ” صلاح ” أن مفاوضات ليفربول معه لم تكن جديدة، ولكنها تبدأ منذ موسم الانتقالات الشتوية 2014، حاول خلالها ليفربول ضم اللاعب من بازل السويسري ولكن الصفقة شهدت تعثر كبير.

وبمجرد أن رفض بازل عرض ليفربول وافق على أحد العروض المقدمة من تشيلسي وانتهت الأمور مع الريدز فى تجربة سيئة ، لم يتوقع أحد أن يعود “صلاح” بعدها للدوري الإنجليزي مرة أخرى .

وأضاف “صلاح” : “قبل ذهابى إلى تشيلسي كنت قريبا من ليفربول ولكن فوجئت برسالة نصية من “جوزيه مورينيو” مدرب الفريق آنذاك يؤكد لي إنه يعتبرني رقم 1 بالفريق وهو الأمر الذي غير لي كل شيء”.

وتابع صلاح حديثه قائلاً: “تفاوض مع ليفربول لمدة شهرين وكنت على استعداد للانتقال لهم نظراً لكونه أحد الفرق الإنجليزية المفضلة لي ولكنهم قدموا عرضاً تراوح بين 5 و 7 مليون يورو وهو ما رفضه بازل ثم وصلهم عرضاً من تشيلسي بـ 17 مليون يورو فأخبروني بموافقتهم على عرض البلوز”.

وبذلك يصبح “صلاح” أحد النجوم المصريين المحترفين فى الدورى الإنجليزى الأشهر على مستوى كرة القدم فى العالم.