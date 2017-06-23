حقيقة رحيل إيناسيو عن الزمالك بعد الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري

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أكدت تقارير صحفية رغبة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، في إقالة المدير الفني البرتغالي للفريق أوجوستو إيناسيو، خاصة بعد الهزيمة التي منى بها الفريق في مباراته الأخيرة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في البطولة الأفريقية، حيث أكدت التقارير أن الشرط الجزائي الموجود في عقد إيناسيو هو العائق الوحيد أمام مرتضى منصور للإطاحة به من تدريب فريق الزمالك.

وأرجعت التقارير الصحفية رغبة مرتضى منصور إلى قناعاته بأن البرتغالي إيناسيو لم يقدم أي جديد للفريق من الناحية الفنية منذ قدومه لتدريب الفريق في أبريل الماضي، كما أن مرتضى منصور يرى أن إيناسيو يستخدم أسلوب العناد مع عدد كبير من لاعبي الفريق، ولذلك فإن إيناسيو أصبح شخص غير مرغوب فيه داخل قلعة ميت عقبة.

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وجدير بالذكر أنه في حالة إطاحة الزمالك بإيناسيو من تدريب الفريق فإن الزمالك مطالب بدفع أكثر من 2 مليون جنيه مصري، وهي قيمة الراتب الذي يتقاضاه المدرب خلال 3 أشهر، حيث يبلغ راتب إيناسيو 760 ألف جنيه مصري شهريا، وهو ما سيمثل مشكلة كبيرة لمجلس إدارة الأبيض بسبب الانتقادات التي ستوجه له بإهدار المال العام، لكن المبلغ في حد ذاته لا يمثل مشكلة كبيرة لمجلس الأبيض.

تراجعت نتائج فريق نادي الزمالك منذ تولي إيناسيو الإدارة الفنية للفريق، وكانت آخر هذه النتائج السلبية الهزيمة التي تعرض بها الفريق أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بنتيجة هدفين دون مقابل، وهي الهزيمة التي صعبت على الفريق مهمة الصعود لدور الثمانية من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد 5 نقاط فقط خلف صاحبي المركزين الأول والثاني اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي الذي يملك كل منهما 7 نقاط، ويتبقى جولتين فقط على نهاية دور المجموعات.